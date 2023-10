Continua la prima settimana del mese di ottobre 2023. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di martedì 3 ottobre con le stelle e l'Oroscopo in amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata di inizio ottobre possibili i ritardi riguardano il lato professionale. Per quanto riguarda il campo sentimentale in queste giornate potrete confermare i vostri sentimenti.

Toro: a livello lavorativo in questa giornata di martedì 3 ottobre ciò che è stato svolto negli ultimi tempi vi darà delle soddisfazioni. Possibili discussioni riguardano il lato sentimentale, ma se tenute davvero al vostro partner, cercate di giungere ad un compromesso.

Gemelli: con la luna nel segno è un buon momento per l'amore, vivrete delle belle emozioni. In ambito sentimentale in arrivo delle novità, siate pronti ad accoglierle.

Cancro: momento interessante per quel che riguarda il lato professionale, arrivano risultati. In amore giornata favorevole, soprattutto per risolvere situazioni in sospeso.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno zodiacale giornata di preoccupazioni in ambito amoroso, presto però sarà possibile recuperare grazie all'ingresso della Luna nel segno. Conflitti da evitare in ambito lavorativo.

Vergine: buon momento per l'amore, interessanti le emozioni che andrete a vivere. Le intuizioni non mancano nel campo lavorativo, dove potrete essere stupiti da qualche novità.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: Venere è e nel segno, bello ciò che accade in questo inizio ottobre. Nel lavoro attenzione a non lasciare troppe situazioni in sospeso.

Scorpione: netto recupero in amore in questo periodo, la luna non è più contraria e potrete far valere i vostri sentimenti. Cercate di essere più tranquilli nel lavoro, riuscirete a fare dei passi avanti.

Sagittario: con la luna in opposizione bisognerà stare attenti nei rapporti col partner. In ambito professionale possibili polemiche potrebbero influenzare il vostro operato.

Capricorno: qualcuno potrebbe dover cogliere l'occasione di recuperare una storia lasciata in sottopeso, questo è il momento opportuno. Recupero in ambito lavorativo.

Acquario: in questa giornata di martedì 3 ottobre possibile discussioni potrebbero riguardare l'ambito sentimentale. Vi sentite stanchi, questo potrebbe influire anche nel lavoro.

Pesci: secondo le previsioni di inizio mese i nati sotto l'ultimo segno zodiacale dovranno affrontare delle situazioni complesse in ambito sentimentale. Anche i rapporti familiari vanno gestiti al meglio. In arrivo opportunità importanti nel lavoro, la luna è dissonante ma potrete cogliere dei buoni frutti.