Nella settimana astrologica dal 22 al 29 ottobre 2023, il cielo si preannuncia ricco di promesse e sfide per i segni zodiacali. Alcuni, come l'Ariete, si preparano a vivere del giorni di intensità e passione in amore, mentre altri, come il Toro, cercano di trovare un equilibrio tra monotonia e brio.

Approfondiamo ora l'oroscopo per tutti i segni.

Previsioni astrali settimana dal 22 al 29 ottobre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: è un momento propizio per realizzare i vostri sogni, ma fate attenzione ai rapporti personali e alle attività che intraprendi.

L'amore si fa più intenso, e per chi ha già una relazione, c'è una rinascita delle passioni. Le relazioni che nascono ora potrebbero diventare durature. Anche se le finanze possono essere un po' scarse, chi ha un'attività potrebbe ottenere una gratificazione. È il momento ideale per pianificare il futuro, con giornate stimolanti come lunedì, martedì e mercoledì.

Toro: la settimana si prospetta buona, sebbene a tratti monotona. Tuttavia, sfruttate al meglio il mercoledì, il giorno più fortunato, per avere opportunità in amore e nel lavoro. Ricordate di rimanere concentrati sugli obiettivi. Alcuni potrebbero dover affrontare sfide nelle relazioni, ma la determinazione e la sincerità vi porteranno avanti.

Gemelli: l'amore è al centro dell'attenzione questa settimana. Fatevi guidare dalle emozioni, tranne sabato, che potrebbe portare qualche sfida. Gli altri giorni promettono forti legami familiari e intimità. Provate a seguire il vostro istinto e non avrete ostacoli insormontabili. Molti troveranno la forza di affrontare le sfide con successo.

Cancro: la settimana è positiva, ma con alti e bassi. Sabato sarà il giorno migliore, con armonia in amore e successi. Venerdì e domenica saranno anch'essi positivi, con energia e creatività. In amore, sarete affascinante. Al contrario, lunedì e giovedì saranno discreti, con alcune difficoltà. Cercate di essere paziente per evitare conflitti.

Leone: settimana altalenante, con momenti di soddisfazione e altri di delusione. Lunedì e sabato saranno i giorni migliori, con armonia in amore e fortuna. Martedì, venerdì e domenica saranno buoni, con energia e romanticismo. Mercoledì sarà discreto, con alcune difficoltà. Giovedì sarà il giorno peggiore, ma ricordate che siete forte e determinato.

Vergine: sabato e domenica saranno i giorni migliori, con tranquillità in amore e fortuna. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno buoni, con intelligenza e affetto. Lunedì sarà mediocre, con insicurezza. Martedì sarà un po' sotto la media, con stanchezza. Cercate di essere umile per evitare problemi.

Predizioni zodiacali settimana dal 22 al 29 ottobre: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lunedì inizia bene, ma mercoledì e venerdì portano sfide. Martedì e il weekend saranno positivi, con momenti felici. Mantenete la calma per affrontare le sfide con successo.

Scorpione: lunedì e domenica sono eccezionali, grazie all'influenza positiva di Mercurio in Scorpione. Martedì, mercoledì e giovedì saranno buoni, con opportunità e successi. Sabato è un po' meno favorevole. Venerdì potrebbe essere impegnativo.

Sagittario: sarà una settimana eccezionale, con la Luna nel vostro segno il martedì. Mercoledì, giovedì e venerdì continueranno a portare opportunità e successi. Anche il lunedì e il weekend saranno positivi, con una costante energia positiva.

Capricorno: la settimana è eccellente, con la Luna nel vostro segno il venerdì. Martedì, sabato e domenica saranno particolarmente favorevoli, con molte opportunità e successi. Mercoledì e giovedì saranno positivi, ma potrebbero comportare sfide. Lunedì sarà un buon inizio di settimana, anche se meno intenso.

Acquario: la settimana culmina con la Luna nel segno la domenica, portando un'energia positiva e gratificante. Giovedì, venerdì e sabato sono i giorni migliori, con molte opportunità. Mercoledì è un giorno positivo. Martedì è buono, anche se meno intenso. Lunedì potrebbe essere leggermente faticoso.

Pesci: martedì e mercoledì sono i giorni migliori, con opportunità significative. Lunedì, giovedì e venerdì sono positivi, ma potrebbero presentare alcune sfide. Domenica è un po' meno favorevole, mentre sabato potrebbe essere complesso. In generale, è un periodo positivo con diverse opportunità. Mantenete la determinazione per sfruttarle al massimo.