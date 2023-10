L'autunno è una stagione di transizione, in cui il caldo cede il passo all'aria fresca e alle foglie che cadono. Questo periodo può portare con sé nuove sfide e opportunità per ciascun segno zodiacale, i Gemelli potranno mettere in moto dei progetti, mentre per il Cancro sarà un periodo di introspezione. Approfondiamo ora l'oroscopo dell'autunno 2023 per tutti i segni.

Predizioni astrali autunno 2023: dall'Ariete al Cancro

Ariete (21 marzo - 19 aprile): siete noti per la vostra intraprendenza e questo trimestre non farà eccezione. Marte, il vostro pianeta guida, vi darà un'energia extra per perseguire i vostri obiettivi con passione.

Potreste trovare nuove opportunità lavorative o essere spinti a mettere in moto progetti personali a lungo termine. La vostra forza d'animo vi guiderà verso il successo.

Toro (20 aprile - 20 maggio): la vostra connessione con Venere, il pianeta dell'amore e della bellezza, vi spingerà a cercare relazioni e esperienze significative. È il momento ideale per rafforzare i legami con gli amici e la famiglia e per concentrarsi su attività creative. La vostra determinazione vi aiuterà a raggiungere il vostro obiettivo di benessere emotivo.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): il vostro pianeta governante, Mercurio, renderà la comunicazione più fluida che mai. Questo è il momento ideale per mettere in moto progetti che richiedono comunicazione e un pensiero strategico.

Potreste anche sperimentare una spinta nella sfera sociale, facendo nuove amicizie e connessioni che vi arricchiranno.

Cancro (21 giugno - 22 luglio): sarà un periodo di introspezione e guarigione. La Luna, il vostro pianeta guida, vi porterà ad esplorare le vostre emozioni più profonde. Potreste affrontare sfide emotive, ma queste vi aiuteranno a crescere e a trovare la vostra forza interiore.

Concentratevi sulla cura di voi stessi e sul rafforzamento dei legami familiari. La vostra intuizione sarà la vostra guida.

Oroscopo autunno 2023: dal Leone allo Scorpione

Leone (23 luglio - 22 agosto): sarà una stagione di realizzazione personale e successo. Il Sole, il vostro pianeta reggente, vi darà l'energia e la fiducia necessarie per raggiungere i vostri obiettivi.

Potreste vedere avanzamenti significativi nella vostra carriera o nella vostra vita personale. Siate pronti a brillare e a condividere la vostra luce con il mondo.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): questo periodo vi porterà l'opportunità di affinare le vostre abilità e migliorare la vostra salute. Mercurio, il vostro pianeta guida, vi spingerà a concentrarvi sullo sviluppo personale e professionale. Questo è il momento ideale per apprendere nuove competenze o per migliorare quelle che già possedete. Prendete cura del vostro corpo e della vostra mente per massimizzare il vostro benessere.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): Venere vi spingerà a cercare bellezza e amore nelle vostre vite. Potreste essere attratti da nuove relazioni o da esperienze culturali ed artistiche.

Siate aperti a nuove prospettive e cercate di mantenere l'equilibrio tra il vostro mondo interiore ed esteriore.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): questo autunno porterà profonde trasformazioni. Plutone, il vostro pianeta governante, vi spingerà a scavare a fondo nelle vostre emozioni e nelle vostre ambizioni. Potreste affrontare situazioni che richiedono coraggio e determinazione. Siate pronti a rinascere dalle ceneri e ad abbracciare il cambiamento. La vostra resilienza sarà la vostra forza.

Previsioni zodiacali autunno 2023: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): l'autunno 2023 sarà un momento di avventura e esplorazione. Giove, il vostro pianeta guida, vi spingerà a cercare nuove prospettive e a espandere i vostri orizzonti.

Questo è il momento ideale per pianificare viaggi o per intraprendere nuove sfide accademiche. Siate aperti alle opportunità che si presentano e seguite la vostra sete di conoscenza.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): questo periodo porterà con sé un maggiore senso di responsabilità e ambizione. Saturno, il vostro pianeta reggente, vi spingerà a lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine. Questo trimestre sarà un periodo di crescita professionale e personale. Siate pazienti e disciplinati mentre perseguite il successo.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): l'autunno sarà un periodo di innovazione e cambiamento. Urano, il vostro pianeta guida, vi porterà a cercare nuove idee e soluzioni creative.

Potreste essere coinvolti in progetti che rompono le convenzioni e portano cambiamenti positivi nella vostra vita e nella società. Siate aperti alla sperimentazione e alla collaborazione con persone che condividono la vostra visione.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): quest'autunno porterà con sé una maggiore connessione con il vostro mondo interiore. Nettuno, il vostro pianeta governante, vi spingerà a esplorare la vostra spiritualità e a cercare la pace interiore. Questo è il momento ideale per la meditazione, la riflessione e la cura del vostro benessere emotivo. Ascoltate la vostra intuizione e seguite il vostro cuore.