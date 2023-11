Le previsioni astrologiche del 29 novembre per quel che riguarda i single ci indicano che il Toro dovrebbe andare diretto alla meta, la Bilancia potrebbe cominciare una frequentazione, mentre lo Scorpione non dovrà avere dubbi.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: se siete ancora single abbiate il coraggio di prendere una posizione, tendete molto spesso a non esporvi e a sperare negli eventi. Metteteci la faccia e non vi pentirete del risultato finale, qualunque esso sia.

Toro: se siete alla ricerca dell'anima gemella non temporeggiate troppo e andate diretti alla meta.

Basta con le avventure e con gli incontri effimeri, mettete la testa in qualcosa che possa diventare serio e duraturo.

Gemelli: potreste avere diverse occasioni che renderanno scoppiettante la vostra giornata, non siate timidi e organizzate una serata all'insegna della passione e del divertimento. Dimostrate di essere all'altezza.

Cancro: vorreste raggiungere il prima possibile lo status di 'impegnato', cercate solamente di mantenere i nervi saldi e non accettate tutto quello che vi passa sotto al naso. Tutto avverrà al momento opportuno.

Leone: provate a passare una giornata in famiglia, anche se siete ancora single la voglia di stare con i vostri cari non deve venire mai meno. Una bella cena potrebbe essere l'occasione giusta per un momento conviviale.

Vergine: uscite e divertitevi, non preoccupatevi di trovare l'anima gemella anche perché per quello avete tempo. La vostra serenità dipende anche dal prendere con leggerezza le cose che vi trovate a fare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete il dubbio se cominciare o meno una frequentazione, non sembrate pienamente convinti e c'è qualcosa che non vi fa stare sereni.

Se non siete convinti non mettetevi in situazioni dalle quali è complicato poi uscire.

Scorpione: siate concentrati sulle vostre ambizioni sentimentali, non mollate di un centimetro finché non avete conquistato il risultato a cui tanto tenete. Avete fatto tanti sacrifici e non è il momento di avere dei dubbi.

Sagittario: potreste emozionarvi nel vedere delle coppie che vanno d'accordo e che trascorrono tanto tempo insieme.

Non pensate che sia tutto rose e fiori e non accelerate inutilmente i tempi.

Capricorno: ci potrebbe essere qualche incontro interessante che vi tirerà su il morale, una persona in particolare potrebbe farvi felici e avrete voglia di trascorrere una bella serata rilassante e romantica con lei.

Acquario: non vedete l'ora di accasarvi e una mezza idea sembrate averla. La persona che siete convinti faccia per voi potrebbe aspettare solamente una vostra mossa, non fatela aspettare troppo.

Pesci: potreste avere voglia di trascorrere una serata tranquilla, ma qualche vostro amico potrebbe non avere la stessa idea e convincervi. Dimostrate di non essere troppo pigri e agite di conseguenza.