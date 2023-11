L'oroscopo di martedì 28 novembre 2023 inerente alla fortuna vedrà il segno dell'Acquario impegnarsi più del solito, mentre il segno dei Pesci subirà una rimonta eccezionale con i progetti in corso. Il favorito della giornata sarà sicuramente il segno dei Gemelli.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Sagittario ambizioso

1° Gemelli: finalmente la fortuna sarà la vostra degna compagna di viaggio nelle vostre ambizioni personali. Anche i guadagni saranno più disponibili per poter fare un salto di qualità dal punto di vista finanziario.

2° Leone: avrete dei progetti molto interessanti da portare avanti.

Nella squadra di lavoro si aprirà una fortissima opportunità di salire di grado con pochi e semplici accorgimenti. Non avrete rivali in situazioni di competitività e non ci saranno ostacoli che tengano con questa fortuna.

3° Ariete: secondo quanto riportato dall'Oroscopo agirete con una strategia eccellente nel mondo del lavoro che vi renderà molto carismatici. Le persone che avete attorno avranno per voi una innata predilezione, soprattutto sul posto di lavoro. Continuate così.

4° Sagittario: le grandi ambizioni personali e professionali saranno ampiamente ripagate con dei guadagni eccezionali. Avrete a cuore anche qualche progetto in ambito di squadra, per cui saprete dare il vostro contributo.

Non vi mancheranno il carisma e la determinazione.

Fortuna altalenante per Bilancia

5° Pesci: avrete una vera e propria rimonta sul lavoro. La vostra produttività sarà letteralmente rinata. Agire vi renderà anche più sicuri di voi stessi e del vostro operato. Evitate di essere troppo impulsivi.

6° Vergine: avrete delle decisioni importanti da prendere, ma la buona notizia sarà che sarete convinti e sicuri di ciò che farete, soprattutto se si tratterà di lavoro e di guadagni.

Avrete la possibilità di fare un buon affare nel corso della giornata.

7° Bilancia: la fortuna sarà molto più altalenante, ma non per questo vi lascerà al momento meno opportuno. Sul lavoro vi dimostrerete molto attenti e scrupolosi, ma di tanto in tanto dentro di voi perdere un po' di concentrazione.

8° Acquario: affaccendarvi sul lavoro vi darà ottimi risultati, anche se non nell'immediato.

Le energie saranno ancora a disposizione per potervi rendere preparati per progetti futuri. Qualche schermaglia con la squadra sarà presto debellata.

Capricorno concentrato

9° Capricorno: essere più concentrati e scrupolosi potrebbe essere un punto di forza nel corso della giornata lavorativa. In particolare, un progetto potrebbe essere molto più difficile del previsto, di conseguenza sarete completamente immersi nel lavoro.

10° Scorpione: potreste sentirvi un po' scarichi dal punto di vista energetico. Di conseguenza non avrete modo di dedicarvi a ciò che amate. Non ci saranno situazioni fortunate che possano farvi qualche sorpresa inaspettata.

11° Toro: dovrete fare un po' di pausa forzata a causa di qualche imprevisto sul posto di lavoro.

Non avrete possibilità di avere delle occasioni valide per incrementare le vostre finanze. Avere pazienza sarà molto difficile, ma riuscirete a staccare anche con la mente.

12° Cancro: sia dal punto di vista fisico che mentale non avrete voglia di fare qualcosa di troppo impegnativo. Soprattutto, non ci saranno occasioni di fare affari degni di nota. Dedicarvi completamente a voi sarà un modo per riposare in modo adeguato.