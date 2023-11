L'oroscopo dell'amore del fine settimana 11 e 12 novembre 2023 sarà indice di buone occasioni di fare amicizia per i nati sotto il segno dell'Acquario, mentre per Bilancia l'amore ritornerà di gran carriera nella propria vita.

L'oroscopo in amore, segno per segno: Acquario dolce

1° Gemelli: passione al top. L'ambito passionale potrebbe essere letteralmente in alto. Per i single gli incontri vi daranno diverse possibilità di iniziare una storia d'amore matura e responsabile fin dal principio. La tenerezza e le emozioni saranno al centro di questo weekend.

2° Acquario: la dolcezza nella coppia uscirà fuori in tutta la sua bellezza. Sviluppare la vostra relazione su questa base significherà avere una atmosfera perenne di pace e gioia, anche in famiglia. Farete delle splendide amicizie che potrebbero esservi fedeli molto a lungo.

3° Bilancia: in amore sarete sulla cresta dell'onda. Il legame con il partner potrebbe consolidarsi sempre di più, arrivando anche a progettare qualcosa insieme, come un viaggio oppure una esperienza che non potrete dimenticare facilmente. Le amicizie saranno attratte dal vostro fascino.

4° Cancro: per il vostro segno zodiacale non ci saranno ostacoli in amore, specialmente se avete deciso di confessare i vostri sentimenti alla persona amata.

Si farà strada un ottimo romanticismo che scioglierà anche i cuori più freddi.

Pesci amato

5° Pesci: sentirvi amati e apprezzati sicuramente sarà a vantaggio della vostra autostima. Ora prendervi cura della persona che vi sta accanto sarà un atto di amore molto più importante di quelli espressi con il romanticismo. La famiglia sarà armonica e rilassante.

6° Scorpione: secondo quanto riportato dall'Oroscopo, regalarvi del tempo libero vi aiuterà a rilassarvi. Circondarvi di nuove conoscenze vi aiuterà a distaccarvi meglio da quelle che sono state poco sincere con voi. La passione con il partner sarà in calo, ma il romanticismo vi darà qualche piccola sorpresa interessante.

7° Leone: avere dei momenti di quiete con la famiglia potrebbe essere utile non soltanto per voi ma anche per gli altri.

Con il partner non ci sarà una complicità piena, ma potrete contare sul sostegno dell'altro nei momenti più difficili. Secondo l'oroscopo avrete qualche dubbio su una amicizia di vecchia data.

8° Capricorno: avrete degli alti e bassi in amore. La famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni, ma al tempo stesso vi sentirete appoggiati da una amicizia profonda che vi sarà accanto in tutto e per tutto. L'amore adesso non sarà esattamente positivo, ma avrete qualche piccolo spiraglio che farà pensare ad una maturazione nell'immediato futuro.

Ariete incompreso

9° Ariete: piccole incomprensioni di coppia. Dovrete fare i conti con divergenze di coppia molto significative, in questo periodo. Secondo quanto riportato dall'oroscopo del weekend, anche con la famiglia avrete qualche dissonanza, ma qui sarà molto più semplice mettervi d'accordo.

Sarà particolarmente delicato il rapporto con i figli.

10° Sagittario: potreste vivere dei momenti di forte smarrimento in famiglia, quindi per ora sarebbe meglio riflettere in solitudine su questioni più profonde. Potreste sentire il desiderio di mantenere riservati alcuni aspetti che di solito condividete con le persone intorno a voi.

11° Vergine: il vostro atteggiamento freddo in questo momento potrebbe compromettere qualche relazione, in primo luogo quella di stampo amoroso. Spesso avrete dei momenti negativi anche sul piano emozionale e potreste rifugiarvi anche in qualcuno che però non è disposto ad ascoltarvi.

12° Toro: se siete appena usciti da una relazione, molto probabilmente avrete voglia di prendervi una pausa dalle emozioni, sia positive che negative. Avere dei rimpianti in questo momento sarà solamente controproducente per la vostra mente. Avrete la possibilità di fare qualche esperienza da soli.