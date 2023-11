L'oroscopo della giornata di martedì 14 novembre prevede un Sagittario più carismatico in amore grazie a una splendida Luna in congiunzione, mentre Leone ritroverà la voglia di vivere al meglio il proprio rapporto con il partner. Acquario sarà ben concentrato sui propri progetti, ma anche sulla propria vita sentimentale, mentre Giove porterà un po’ di fortuna ai nativi Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 14 novembre.

Previsioni oroscopo martedì 14 novembre 2023 segno per segno

Ariete: periodo più coinvolgente dal punto di vista sentimentale.

La Luna in trigono dal segno del Sagittario vi permetterà di essere più socievoli e condividere di più di voi con la persona che amate. Riuscirete dunque a recuperare terreno, ma attenzione comunque a questa Venere in opposizione. In ambito lavorativo vi prenderete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, ottimizzando il vostro lavoro al meglio. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di martedì in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, godrete di un cielo migliore e riuscirete ad essere più aperti nei confronti del partner. In ambito lavorativo state facendo progressi lentamente e non potrete che essere fieri di come state procedendo per la vostra carriera professionale. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in Sagittario potrebbe rendere la vostra giornata meno romantica del solito.

Single oppure no, avrete bisogno di un po’ di tempo per voi, senza però trascurare il rapporto con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci un po’ di confusione sulle spese in corso. Attenzione dunque al vostro portafoglio. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno ancora Venere in cattivo aspetto.

La Luna inoltre non sarà più dalla vostra parte, il vostro rapporto faticherà dunque ad essere romantico. Nel lavoro Marte e Giove porteranno energie e un po’ di fortuna, utili per massimizzare il vostro potenziale, soprattutto con alcuni progetti in particolare. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna nuovamente in buon aspetto e Venere in sestile dal segno della Bilancia, ritroverete quella voglia di godere al meglio del vostro rapporto con la persona che amate.

Anche voi single sarete più socievoli, ma anche simpatici. In ambito professionale non prenderete troppi rischi al momento, gestendo le vostre mansioni nel modo più razionale. Voto - 8️⃣

Vergine: il pianeta Giove, in trigono dal segno del Toro, porterà un po’ di fortuna in questo periodo secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Alcuni progetti andranno molto bene, ma con Mercurio in quadratura attenzione a non agire impulsivamente. Sul fronte amoroso la Luna non sarà favorevole. Se alcune cose non vanno all'interno del vostro rapporto, abbiate pazienza, ma soprattutto, siate comprensivi nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale favorevole in questa giornata di martedì.

Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno in sinergia tra loro, pronti a rendere più appagante la vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale Mercurio sarà un valido alleato per i vostri progetti. Sarà possibile dunque trovare la strada più efficace per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale positiva per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole stabilità. Godetevi al meglio questo periodo, cercando al tempo stesso di fortificare il vostro legame. Per quanto riguarda il lavoro sarete sul pezzo in questo periodo, con idee sempre valide per raggiungere l'apice con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di martedì gradevole dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in congiunzione.

Riuscirete a creare una splendida intesa di coppia con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo la vostra carriera sarà in crescita, con Mercurio in congiunzione sarete in grado di mettere insieme idee di successo. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo poco brillante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate non sarà particolarmente caloroso in questo periodo considerato Venere in quadratura. Avrete bisogno dei vostri spazi, ma non potete nemmeno trascurare il vostro rapporto. In ambito lavorativo Giove e Saturno vi daranno una mano con i vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Acquario: sarete ben concentrati sui vostri progetti in questa giornata di martedì grazie a Mercurio in sestile.

Sarà possibile mettere insieme interessanti progetti in questa giornata, con risultati davvero promettenti. Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, sarà così possibile godere di un rapporto migliore. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in quadratura potrebbe rendere un po’ complicata questa giornata dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, potreste non essere abbastanza pazienti o comprensivi per poter vivere un rapporto gradevole. Nel lavoro Marte, Giove e Saturno vi daranno una mano, ma attenzione a Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣