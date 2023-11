L'oroscopo del 23 novembre 2023 preannuncia che l'Ariete ha troppa tensione, i Gemelli devono evitare lo stress e il Cancro è leggermente agitato. Di seguito approfondiamo i dodici segni dello zodiaco.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in questa giornata, nella vita coniugale è presente una tensione eccessiva. Ci possono essere delle discussioni per delle importanti questioni di famiglia. Attenzione perché la stanchezza è sempre in agguato.

Toro: i cuori solitari sentono il bisogno di fare cose nuove e soprattutto divertenti. La sfera sentimentale deve fare attenzione all'aspetto economico.

Riposare molto di più è veramente fondamentale.

Gemelli: per le coppie di vecchia data possono nascere alcune complicazioni. Chi è solo da tempo deve evitare le situazioni stressanti. Nella sfera lavorativa è una giornata piena di impegni.

Cancro: i single avvertono una lieve agitazione. Nel campo lavorativo è necessario non stancarsi troppo. In questa giornata è in corso un bel recupero psicofisico.

Leone: per chi cerca l'amore, un incontro può diventare molto importante. La coppia è ansiosa e questo può fare commettere degli errori. Le attività commerciali vanno protette ulteriormente.

Vergine: nervosismo nella vita coniugale per via di alcuni guasti in casa da riparare. Chi è solo da troppo tempo deve fare delle scelte importanti.

L'umore e la salute vanno tenuti continuamente sotto controllo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la relazione amorosa deve cercare di evitare i momenti di tensione. Gli incontri occasionali sono sempre molto piacevoli. Tutte le buone idee vanno utilizzate per creare progetti originali.

Scorpione: le relazioni amorose di vecchia data sono abbastanza annoiate.

I single possono avere dei piccoli dubbi da affrontare. In tarda serata può tornare un leggero stress.

Sagittario: i cuori solitari possono programmare qualcosa di interessante. La coppia può vivere una giornata favorevole e positiva. Nel campo lavorativo è il momento di iniziare un nuovo progetto.

Capricorno: la sfera sentimentale deve fermarsi e rilassarsi.

I rapporti interpersonali hanno bisogno di attenzione. Nell'ambito lavorativo è fondamentale trovare il giusto equilibrio.

Acquario: all'interno della vita coniugale c'è sempre una buona comprensione. I cuori solitari devono mantenere la calma il più possibile. Un nuovo progetto lavorativo può partire in modo molto lento.

Pesci: la coppia ha da ridire su tutto e questo porta nervosismo. Chi è solo da troppo tempo è davvero teso per via di alcune questioni. La giornata lavorativa è piuttosto pesante.