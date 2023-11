L'Oroscopo della fortuna della settimana dal 20 al 26 novembre 2023 vede i segni di aria brillare di un nuovo ottimismo e di una fortuna rinnovata, bene fra i segni di fuoco il Sagittario localizzato nelle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco sul versante della fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: novità per Sagittario

1° Bilancia: avrete un avanzamento carriera che potrebbe farvi salire in alto grazie ad una straordinaria fortuna settimanale. L'autostima potrebbe davvero aumentare in questo periodo e favorire anche qualche progetto a cui state lavorando con la squadra di lavoro.

A proposito di questa, avrete un affiatamento molto forte, come se foste una sola persona. Nel weekend ci sarà il riposo che meritate.

2° Acquario: la fortuna giocherà un ruolo fondamentale per il lavoro svolto nel corso della settimana, a cominciare da una forte propensione per la strategia, che porterà i vostri affari a produrre molto guadagno. Lo spirito di iniziativa di questo periodo potrebbe regalarvi energia e vivacità, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Svilupperete anche un sesto senso davvero infallibile per qualche progetto in essere.

3° Gemelli: l'ambito professionale ora potrebbe essere alquanto fortunato grazie ad una fortissima interazione con i colleghi. La comunicazione sarà sempre più fitta, portandovi alla perfezione per quanto riguarda determinati progetti lavorativi.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana 20-26 novembre 2023, farete faville anche con lo shopping e con alcuni investimenti che vi aiuteranno nella vita quotidiana.

4° Sagittario: scoprirete qualche novità sul piano professionale che vi varrà dei guadagni molto significativi. Potreste essere degli ottimi leader sul piano pratico.

Vi sentirete molto apprezzati come lavoratori e anche l'autostima potrebbe salire dopo tanto tempo. I guadagni non si faranno attendere, anzi, avrete a disposizione somme ingenti per poter soddisfare tutti i vostri bisogni.

Sfide per Toro

5° Ariete: intraprendenti. Sicuramente ci sarà una buona dose di intraprendenza ad illuminare questa settimana di metà novembre.

Le idee saranno perfette per il settore lavorativo, specialmente per il lato più creativo del vostro lavoro. Prendere spunto da qualcuno accanto a voi sarà un viatico anche per eventuali collaborazioni molto promettenti dal punto di vista pecuniario e tecnico. Avrete modo di prendere un po' di fiato nel fine settimana.

6° Toro: nuove sfide. Ci saranno nuovi stimoli per voi sul piano professionale. Avrete quindi delle sfide nuove di zecca che non solo vi metteranno alla prova, ma aumenteranno anche le probabilità dei vostri successi. Nella squadra la cooperazione si farà sempre più intensa man mano che trascorreranno le giornate, secondo quanto riportato dall'oroscopo. I traguardi che vi siete prefissati già da molto troveranno conclusioni interessanti.

7° Capricorno: avrete qualche piccola difficoltà di routine sul posto di lavoro, ma ciò non vi impedirà di fare qualche affare colmo di successo, che potrebbe conferire giovamento anche al resto della vostra squadra di lavoro. Con le finanze avrete modo di rimanere a galla senza perdere molto, mentre con l'ambito burocratico dovrete risolvere delle piccole faccende che potrebbero trascinarsi a lungo, forse anche fino al fine settimana.

8° Leone: spesso e volentieri vi troverete a dover fare i conti con qualche piccolo contrasto interno alla squadra di lavoro. Lavorare anche in solitaria potrebbe compensare qualche piccola mancanza. Con gli affari ci sarà un po' di calo, ma non per questo perderete la voglia di mettervi in gioco e anche vincere.

Sicuramente avrete anche del tempo per voi e per lo svago. Sentirete l'autostima traballare un po'.

Rinunce per Cancro

9° Cancro: le vicende sul lavoro a tratti burrascose potrebbero mettere a repentaglio la vostra salute sia fisica che mentale. Per quanto riguarda le finanze, l'oroscopo segnala la necessità di fare qualche piccola rinuncia per poter dedicarvi maggiormente alla famiglia. Potreste sentirvi meno dinamici sul lavoro e anche poco presi in considerazione a causa di qualche piccolo errore commesso nel corso della seconda metà della settimana.

10° Vergine: potreste avere poche probabilità di arrivare al weekend ancora energici come lo sarete nelle prime due giornate della settimana.

Darvi da fare di più potrebbe essere un modo per compensare la mancanza di una fortuna solida e che potrebbe fare molto per voi in alcune occasioni. Anche trovare lavoro potrebbe essere molto più difficile, cercate di stringere i denti.

11° Scorpione: fare attenzione al denaro in questo momento sarà la prima preoccupazione. Sul lavoro la produttività potrebbe calare drasticamente e non favorire i progetti a cui state puntando tutte le vostre risorse. Con la squadra di lavoro il clima di indifferenza sarà anche peggiore di uno conflittuale. Lo scambio di idee sarà ridotto ai minimi termini.

12° Pesci: l'oroscopo settimanale per la fortuna segnalerà una mancanza quasi totale della stessa. Sarete molto stanchi e stressati, nervosi e per certi versi anche inconcludenti. Dovrete cecare di staccare un po' la spina e ripensare ad eventuali distrazioni che possano farvi sentire più distesi.