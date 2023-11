Le previsioni astrologiche di mercoledì 29 novembre relativamente alla fortuna indicano che sarà una giornata positiva per il Capricorno, che lo Scorpione deve avere maggiore convinzione e che l'Acquario dovrà fare qualche piccolo sacrificio.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la fortuna può essere dalla vostra parte, anche se forse dovrete ricercarla e non aspettare che si palesi. Non date per scontate cose che attualmente non lo sono, approfittate del favore degli astri.

Toro: la giornata può non essere molto propizia, avrete voglia di tentare la fortuna ma difficilmente questa vi sorriderà.

Nel caso non abbiate fortuna ritentate, non si sa mai, prima o poi potrebbe essere dalla vostra parte.

Gemelli: dalla mattina capirete che la giornata si prospetta nettamente favorevole, le cose andranno per il verso giusto e qualsiasi attività vi troverete a fare risulterà scorrere liscia come l'olio.

Cancro: tentar non nuoce, anche se non c'è certezza che riuscirete nel vostro intento. Probabilmente mancherà un po' di fortuna o semplicemente non sarete in grado di procurarvela. Dovete essere maggiormente incisivi

Leone: avrete la fortuna necessaria per poter tentare qualcosa che solitamente fatica a riuscirvi. Non date però nulla per certo e impegnatevi come se non ci fosse un domani, stavolta sorriderete.

Vergine: non sarà una giornata particolarmente fortunata ma non sarà per colpa vostra, a volte le cose vanno in un certo modo senza una motivazione specifica. Accettate il senso delle cose e passate oltre.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: abbiate speranza e qualcosa di positivo vi capiterà e indirizzerà positivamente la vostra giornata.

Vedete sempre il bicchiere mezzo pieno e credete sempre in voi stessi e nelle vostre capacità.

Scorpione: potreste non essere ricettivi nell'arrivare a qualcosa di particolarmente fortunato, a volte serve anche la convinzione necessaria. Provate ad essere maggiormente decisi.

Sagittario: la fortuna sarà dalla vostra parte, in questa giornata provate a fare di tutto e soprattutto le cose che reputate maggiormente complesse.

Se non riuscite stavolta difficilmente accadrà in futuro.

Capricorno: giornata fortunata soprattutto in serata, quando potreste ricevere una notizia positiva che vi renderà davvero felici. Non aspettatevi cose che vi cambino la vita, ma è comunque da considerare un ottimo inizio.

Acquario: la fortuna va cercata, nulla arriverà a voi per caso e senza qualche piccolo sacrificio. Pensate attentamente a ciò che realmente volete e provate ad ottenerlo con tutti voi stessi, la speranza è sempre l'ultima a morire.

Pesci: la fortuna vi sta cercando, fatevi trovare e non rimarrete affatto delusi. Qualcosina dovrete concedere ma non sarà niente a confronto all'esito finale che sarà veramente eccezionale.