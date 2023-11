Le previsioni dell'oroscopo del 1° dicembre invitano i Gemelli ad avere pazienza, presto si raggiungerà un equilibrio. I Sagittario, invece, potrebbero avere qualche malumore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: ci sono dei cambiamenti in arrivo che riguardano le vostre abitudini. In questo periodo siete molto legati al valore dell'amicizia, quindi, se venite delusi finite per soffrire molto.

11° Scorpione: le stelle vi invitano a cogliere le cose positive anche nelle situazioni più difficili. Cercate di farvi forza e di non fermarvi alle apparenze.

Nel lavoro dovete essere determinati.

10° Sagittario: in amore c'è qualche piccolo malumore dovuto probabilmente al vostro essere lunatici, caratteristica tipica dei nati sotto questo segno. Nella professione dovete essere molto precisi.

9° Bilancia: non perdetevi in chiacchiere e cercate di andare dritti al punto se volete raggiungere un obiettivo. Giornata interessante per quanto riguarda l'amore secondo l'Oroscopo del 1° dicembre.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: nella vita è importante immedesimarsi nei panni delle altre persone per riuscire a vedere le cose anche sotto altri punti di vista. Non state troppo polemici.

7° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 1° dicembre vi invitano ad essere più espansivi.

In questo periodo vi state un po' chiudendo in voi stessi, correndo il rischio di diventare aridi.

6° Ariete: cercate di essere determinati e volitivi. Non siate troppo polemici, soprattutto nei riguardi delle persone a cui tenete. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri.

5° Acquario: in amore vi sentite propositivi e dinamici.

Non siate troppo intransigenti nei riguardi degli errori. Nella vita è necessario prendere le cose con maggiore leggerezza.

Oroscopo segni fortunati del 1° dicembre

4° in classifica Gemelle: ci sono giorni in cui vi sentite cupi e altri in cui sareste pronti a sfidare il mondo. Questa vostra instabilità vi fa spostare continuamente su e giù nella classifica.

Tra non molto, però, troverete un equilibrio.

3° Leone: l'oroscopo vi invita ad essere audaci e a credere di più in voi stessi. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro9. Non lasciatevi bloccare da qualche piccolo intoppo.

2° Vergine: ci sono delle ottime opportunità all'orizzonte, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. In amore, invece, è necessario venirsi in contro per andare lontano.

1° Pesci: secondo l'oroscopo del 1° dicembre i nati sotto questo segno sono molto impazienti. Presto, però, ci saranno dei risvolti positivi per quanto riguarda la carriera. In amore godetevi questo momento positivo.