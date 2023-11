Le previsioni dell'oroscopo dal 4 al 10 dicembre vedono i Cancro superare dei limiti. I Bilancia, invece, farebbero bene a mostrarsi più dinamici, specie sul lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: cercate di essere un po' più imparziali e obiettivi. Spesso vi lasciate troppo condizionare dai vostri pregiudizi, finendo per precludervi delle possibilità interessanti.

11° Toro: le stelle vi invitano ad essere lungimiranti. Dal punto di vista professionale dovete puntare in alto e credere di più in voi stessi. In ambito sentimentale, invece, ci vuole maggiore attenzione per i dettagli.

10° Bilancia: cercate di essere dinamici e propositivi, soprattutto nel lavoro. In amore c'è stato qualche piccolo alto e basso che sarebbe il caso di risolvere quanto prima.

9° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo dal 4 al 10 dicembre vi esortano ad essere audaci. Ci sono delle ottime opportunità per voi, ma solamente chi oserà riuscirà a trarne i giusti vantaggi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: buon momento per quanto riguarda l'amore, mentre sul lavoro potrebbe esserci qualche intoppo. Verso la fine della settimana, però, ci sarà un bel miglioramento.

7° Gemelli: in questi giorni avete un po' di pensieri per la testa, ma cercate di non abbattervi e non demordere, il meglio deve ancora venire.

In amore lasciatevi andare un po' di più.

6° Pesci: ci sono delle cose che si stanno muovendo nella vostra vita e potrebbero portare anche a grossi cambiamenti. Non siate troppo polemici, soprattutto nei rapporti di coppia.

5° Scorpione: l'inizio della settimana potrebbe essere un po' fiacco per voi, ma l'oroscopo dal 4 al 10 dicembre prevede un fine settimana decisamente sfavillante, quindi, tenetevi pronti.

Astrologia segni fortunati del 4-10 dicembre

4° in classifica Cancro: attenti a non essere troppo rigidi. In amore la situazione sta diventando un po' più agevole, forse perché voi stessi siete riusciti a superare dei limiti che vi eravate autoimposti.

3° Acquario: giornate molto proficue sul lavoro. Se siete indecisi su una decisione che riguarda la sfera sentimentale, lasciatevi guidare unicamente dal vostro istinto, che difficilmente sbaglierà.

2° Capricorno: buon momento per quanto riguarda l'amore. Adesso è tempo di mettere da parte l'orgoglio, e di vivere appieno i rapporti sentimentali che vi capiteranno. Anche in amicizia dovete essere più aperti.

1° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo settimanale vi esortano a credere maggiormente in voi stessi e nelle vostre capacità. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo per voi, soprattutto dal punto di vista professionale.