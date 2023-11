L'oroscopo della giornata di sabato 25 novembre prevede un Toro più morbido in amore con la Luna nel segno, mentre Leone non dovrà eccedere con le emozioni. Pesci godrà di un'intesa migliore, mentre Vergine sarà più socievole.

Previsioni oroscopo sabato 25 novembre 2023 segno per segno

Ariete: la Luna si allontanerà dal vostro segno in questo inizio di weekend, lasciando spazio a Venere in opposizione. Single oppure no, non sempre le vostre intenzioni saranno comprese della persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee e nuovi progetti da sviluppare, soprattutto per voi nati bella seconda decade.

Voto - 6️⃣

Toro: inizierete il weekend con una magnifica Luna in congiunzione secondo l'Oroscopo. Single oppure no, sarà un bel periodo per portare un po' di passione e intesa tra voi e la vostra fiamma. Sul fronte professionale sarà una giornata produttiva per voi con risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale solida in questo periodo per voi nativi del segno. Tra voi e il partner i sarà una splendida intesa grazie a Venere. Anche voi single non avrete dubbi sulla vostra fiamma, impegnandovi per conquistarla. In ambito lavorativo avete finalmente chiuso un ciclo, seppur non in modo brillante. Adesso dovrete rifarvi e trovare nuovi progetti di successo, nonostante Mercurio contrario.

Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una giornata altalenante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo la Luna vi darà una mano con il vostro rapporto, ma con Venere in quadratura farete fatica a ricucirlo. In ambito lavorativo è arrivato il momento di dedicarsi a nuovi progetti che possano rivelarsi proficui e di successo.

Voto - 6️⃣

Leone: alcuni progetti stanno finalmente per realizzarsi per voi nativi del segno. Sarà un periodo davvero produttivo per voi grazie a Mercurio in trigono, con risultati soddisfacenti. Sul fronte amoroso la Luna in quadratura potrebbe causare qualche piccola incomprensione tra voi e il partner. Anche se Venere sarà favorevole, eccedere con le emozioni potrebbe rivelarsi controproducente.

Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno amico del Toro vi aiuterà a vivere una giornata migliore dal punto di vista sentimentale. Single oppure no sarete più socievoli, e desiderosi di vivere un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe causare qualche imprevisto, ciò nonostante, con Marte in sestile avrete le forze per reagire. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile e piacevole in questo ultimo sabato di novembre. Venere in congiunzione alimenterà l'intesa tra voi e il partner, rendendo il vostro rapporto davvero ottimale. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee. Avrete modo di lavorare su interessanti progetti che possono mettere in mostra le vostre abilità e poter ambire presto a qualcosa di più.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in opposizione potrebbe tormentare il vostro rapporto in questa giornata di sabato. Alcune incomprensioni potrebbero raffreddare il vostro rapporto se non risolte in tempo. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie. I vostri progetti andranno avanti, anche se ci saranno alcuni ostacoli da superare. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di sabato che vedrà il pianeta Venere in sestile dal segno della Bilancia. Single oppure no, riuscirete a costruire un bel rapporto con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale farete importanti progetti per il vostro futuro. Con Mercurio a favore, il successo sarà a portata di mano. Voto - 8️⃣

Capricorno: è il momento di sfruttare la posizione favorevole di stelle come Marte e la Luna per cercare di cambiare rotta e vivere una vita migliore.

Sul fronte sentimentale sarà necessario capire cosa potete fare per migliorare il vostro rapporto. In ambito lavorativo avrete energie a sufficienza per riuscire a portare a termine alcuni progetti pesanti. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale tra alti e bassi secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura non sempre sarete nelle condizioni giuste per godere di un buon rapporto. In ambito lavorativo Mercurio v'indicherà la via migliore per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in sestile vi aiuterà a recuperare terreno in amore. Il rapporto con il partner sta lentamente migliorando con momenti sempre più affiatati. In ambito lavorativo vi impegnerete tanto per portare avanti i vostri progetti, ma con mercurio in quadratura il successo non sarà sempre garantito. Voto - 7️⃣