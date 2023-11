L'Oroscopo della fortuna del weekend 2 e 3 dicembre 2023 vede il segno dell'Ariete schizzare in prima posizione nella classifica. Ottimi affari e risultati professionali anche per il Toro e il Cancro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: opportunità per Ariete

1° Ariete: in questo fine settimana non mancheranno affatto le opportunità di stampo finanziario, soprattutto molti di voi riusciranno finalmente a trovare lavoro oppure a rendere la carriera sempre più prestigioso.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo, acquisterete autostima.

2° Leone: secondo l'oroscopo, avrete in serbo una carrellata di progetti ambiziosi che vi daranno la possibilità di guadagnare molto, anche al di sopra delle vostre stesse aspettative. Potrete anche incrementare le possibilità di conoscere persone che saranno fonte di ispirazione per la vostra creatività.

3° Cancro: gli affari andranno a gonfie vele, di conseguenza vi sentirete sempre più liberi di utilizzare i guadagni come meglio credete, secondo quanto riportato dall'oroscopo del weekend. La squadra di lavoro si presenterà sempre più unita e dinamica, leale e con una idea di competizione sana.

4° Toro: con una bella atmosfera sul lavoro, vi sentirete pronti per tante occasioni di stampo professionale senza precedenti.

Le occasioni d'oro di questo fine settimana giocheranno un ruolo fondamentale per il perseguimento di una carriera che possa darvi continue soddisfazioni.

Vergine attivo

5° Vergine: secondo l'oroscopo, sarete avvantaggiati da una fortissima propensione per mettervi in gioco sul lavoro ed uscirne vincitori. Avrete a portata di mano una cooperazione con la vostra squadra che vi darà anche l'impressione di essere al posto giusto nel momento giusto.

L'autostima sarà sempre più alta.

6° Sagittario: scoprirete un gioco di squadra decisamente inaspettato che vi darà delle gratificazioni molto interessanti. Concedervi qualche sfizio sul piano personale potrebbe avere dei risvolti positivi. I guadagni saranno ancora molto soddisfacenti.

7° Pesci: non ci saranno ostacoli che possano farci desistere dal perseguimento delle vostre ambizioni.

Essere attivi sul lavoro ora più che mai vi darà occasione di poter fare qualche spesa essenziale per qualche elemento costitutivo per l'ambito professionale. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, acquisterete una fiducia sorprendente nella squadra.

8° Bilancia: avere meno probabilità di fare successo sul piano professionale potrebbe essere un problema per il vostro segno dello zodiaco. Sentirete di dover fare qualche piccolo sacrificio che possa essere per voi un ausilio non indifferente, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Pausa per Gemelli

9° Gemelli: questo weekend la parola d'ordine sarà 'pausa'. Se non rinuncerete a qualche affare in nome della tranquillità potreste correre il rischio di vedere le vostre energie calare prima del previsto.

Farvi aiutare in qualche progetto personale non sarà affatto una situazione negativa, anzi. Rimarrete in carreggiata.

10° Scorpione: le energie potrebbero attraversare una fase alquanto critica, secondo l'oroscopo. Scoprirete qualche situazione non esattamente consona alle vostre aspettative, sul posto di lavoro. La carriera ora come ora non farà dei salti di qualità significativi.

11° Capricorno: dovrete ridimensionare la vostra tabella di marcia sul lavoro, dando maggior spazio a voi stessi e alla vita privata. Nella squadra ci sarà un calo complessivo della concentrazione. I successi potrebbero mettersi in pausa ancora per molto tempo. Avrete voglia di staccare per un po' la spina.

12° Acquario: non ci sarà una concentrazione tale da poter concludere dei progetti in corso.

Avrete soltanto voglia di stare un po' in pausa, senza il pensiero di dover necessariamente fare qualcosa per riprendere in mano le sorti delle vostre finanze. Avrete la necessità di fare qualche rinuncia.