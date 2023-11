L'oroscopo della giornata di mercoledì 15 novembre 2023 prevede un Sagittario in crescita sul fronte amoroso, mentre Scorpione potrebbe ritrovarsi con una persona speciale. Cancro dovrà rialzare la testa in amore e cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, mentre Leone sentirà una connessione più forte con il partner.

Previsioni del 15 novembre 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì discreto in amore secondo l'Oroscopo. Anche se la Luna sarà favorevole, con Venere in opposizione meglio non avere grandi aspettative per il vostro rapporto.

Cercate però di aprirvi al dialogo e risolvere eventuali problemi. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte grazie a Mercurio in trigono, ma attenzione a non avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di novembre. Questo cielo porterà una discreta intesa tra voi e il partner e non potrete che essere felici della vostra situazione attuale: tranquilla, serena e affiatata. In ambito lavorativo Giove e Saturno vi permetteranno di impegnarvi al meglio con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali altalenanti dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di mercoledì si rivelerà difficile per i sentimenti.

Potreste infatti avere a che fare con discussioni in famiglia che non vi metteranno una bella posizione. Nel lavoro alcune scelte potrebbero richiedere tempo, ma soprattutto un'attenta revisione. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che non vi lascerà molte scelte secondo l'oroscopo. Nonostante l'aspetto sfavorevole della quadratura di Venere, è importante sollevare la testa e considerare prospettive diverse per migliorare la qualità della relazione.

Sul fronte professionale ve la caverete bene, ma attenzione a non strafare. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di sentire una connessione più forte con la persona che amate. Single oppure no, sarà un bel periodo per cercare di rendere più appagante la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro si attende un recupero di energie, ciò nonostante le idee non smetteranno di entrare e uscire dalla vostra mente.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale non particolarmente esaltante in questa giornata di mercoledì. Con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, potreste faticare un po’ a mettere in risalto il vostro rapporto con il partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale avrete buone energie e voglia di fare, ma dovrete trovare anche idee valide da applicare ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di mercoledì. La Luna e Venere vi sorrideranno in questo periodo e renderanno il vostro rapporto più affiatato e appagante. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile porterà sicurezza in voi. Avrete la situazione sotto controllo e sarete in grado di centrare interessanti successi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di mercoledì ottima per voi nativi del segno. In amore godrete di un cielo davvero sereno. Potreste ritrovare una persona speciale nella vostra vita che potrebbe portare un po’ di luce in voi. Per quanto riguarda il lavoro, con Marte e Saturno favorevoli avrete risorse a sufficienza per gestire i vostri progetti, ma attenzione a non essere frettolosi. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo soddisfacente in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Il rapporto con la persona che amate prenderà finalmente la giusta direzione, con la possibilità di dare vita a momenti speciali. Sul fronte professionale avrete ancora molto da recuperare, ma con Mercurio favorevole sarete sicuramente ben disposti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in sestile vi darà una mano secondo l'oroscopo. Tuttavia con Venere in quadratura non sarà così semplice recuperare il vostro rapporto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete astri come Marte, Saturno e Giove per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottima in questa giornata di mercoledì. Il rapporto con la persona che amate sarà regolato dalla Luna e da Venere in buon aspetto che vi renderanno più romantici e maturi nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio porterà sicurezza in voi. Attenzione però a Marte in quadratura che potrebbe togliervi energie. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di mercoledì non particolarmente esaltante sul profilo amoroso per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario. Bene invece il settore professionale grazie a Marte, Saturno e Giove in buon aspetto. Voto - 7️⃣