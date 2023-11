Le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 dicembre invitano i nati sotto il segno del Toro ad essere determinati. Per quanto riguarda i Capricorno, invece, attenzione perché si potrebbe perdere la pazienza facilmente.

Gli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: l'Oroscopo del 6 dicembre vi invita ad essere coraggiosi e a non mollare. Anche se la vita spesso si diverte a mescolare un po' le carte, voi non dovete arrendervi.

11° Leone: ci sono delle novità per quanto riguarda la professione. Attenti all'amore. Se siete stati un po' distratti nell'ultimo periodo, adesso potreste pagarne le conseguenze.

10° Pesci: in amore bisogna essere presenti, altrimenti si corre il rischio di essere "sostituiti". In questo momento è importante dare spazio alle emozioni e ai sentimenti.

9° Toro: buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi, soprattutto dal punto di vista professionale. Non siate troppo polemici e cercate di essere determinati se ci tenete davvero ad un obiettivo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: la pazienza è la virtù dei forti, ma non è una peculiarità del vostro carattere. Siete di indole molto buona, ma anche voi potete perdere la pazienza.

7° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 6 dicembre vi invitano ad allargare un po' di più i vostri orizzonti.

Ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma è necessario essere cauti e non avere troppa fretta.

6° Vergine: giornata all'insegna delle scoperte. Una persona a voi cara potrebbe lasciarvi senza parole. In ambito professionale è necessario dedicarsi anima e corpo ad un progetto a cui tenete particolarmente.

5° Scorpione: spesso tendete ad essere un po' troppo selettivi, sia in amore che in amicizia.

Se riuscirete a liberarvi dei vostri limiti, però, potreste fare delle scoperte davvero molto interessanti.

Segni fortunati del 6 dicembre

4° in classifica Gemelli: le stelle vi invitano a mettervi in gioco, soprattutto per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Non siate troppo rigidi e severi con voi stessi.

3° Cancro: ci sono stati degli alti e bassi sul lavoro causati da alcune decisioni da prendere.

Cercate di essere decisi e determinati, e non fermatevi dinanzi le apparenze.

2° Sagittario: cerate di focalizzarvi unicamente sui vostri obiettivi. Ci sono delle ottime occasioni che riguardano soprattutto i liberi professionisti. L'oroscopo del 6 dicembre vi esorta ad osare.

1° Acquario: bella ripresa per i nati sotto questo segno. In amore potrete togliervi qualche gradevole soddisfazione, mentre dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo.