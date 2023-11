Le previsioni dell'oroscopo del 7 novembre invitano i Sagittario a diffidare dai ciarlatani. Gli Ariete, invece, dovrebbero mostrare maggiore flessibilità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: attenti a qualche piccolo disguido dal punto di vista dei rapporti di coppia. Ricordate che le bugie hanno le gambe corte, specie per chi non ha molta memoria.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 7 novembre dovete essere un po' più flessibili. Spesso tendete ad impuntarvi su cose futili che, in realtà, non fanno altro che compromettere il vostro umore.

10° Pesci: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Ad ogni modo, è necessario mantenere la calma e non essere troppo frettolosi. In amore è necessario darsi da fare per arrivare lontano.

9° Toro: siete molto esigenti in amore, sia da voi stessi sia dagli altri. Questo vostro comportamento, però, potrebbe porvi nella condizione di dover fare delle rinunce.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: non abbiate paura di esternare le vostre emozioni. In amore è necessario essere chiari e limpidi, senza girare troppo attorno alle cose. Nel lavoro ci vuole precisione.

7° Scorpione: poco alla volta tutti i nodi verranno al pettine. Se avete dei pensieri per la testa, è il caso di ascoltarli ma, al contempo, di prendere le giuste distanze.

Solo in questo modo di riusciranno ad affrontare tutte le situazioni.

6° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 7 novembre vi invitano ad essere un po' più determinati. Soprattutto dal punto di vista professionale non dovete fermarvi dinanzi un "no".

5° Vergine: alti e bassi per quanto riguarda l'amore. nel lavoro, invece, è in arrivo una bellissima soddisfazione, quindi, cercate di tenere gli occhi ben aperti per catturare al volo le occasioni.

Oroscopo segni fortunati del 7 novembre

4° in classifica Sagittario: ci sono un po' di questioni in sospeso da risolvere. Dal punto di vista professionale è necessario mettersi in gioco, mentre in amore diffidate da chi si riempie la bocca di chiacchiere.

3° Leone: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Anche in amore vi sentite particolarmente carichi, quindi, è il caso di darsi da fare e di mostrare la parte migliore di voi.

2° Capricorno: in amore potranno essere risolte delle questioni in sospeso. In questo momento sono favoriti i chiarimenti, quindi, se ci sono stati dei disguidi, adesso potete mettere tutto a posto.

1° Cancro: secondo l'oroscopo del 7 novembre, i nati sotto questo segno devono mostrarsi un po' più spregiudicati. La vita è una, e va vissuta nel miglior modo possibile, senza voltarsi indietro.