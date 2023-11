L'Oroscopo quotidiano di venerdì 3 novembre si preannuncia favorevole per lo Scorpione e i Pesci, meno roseo per il Capricorno e il Toro, che sarà particolarmente ostinato. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica giornaliera.

Sul podio

1° posto Scorpione: concentrati. Secondo l'oroscopo di venerdì 3 novembre, i nati Scorpione parranno fare della concentrazione la freccia più acuminata della loro faretra, ancor di più le prime due decadi che tra questioni pratiche e professionali si riveleranno oltremodo lucidi.

2° posto Pesci: affettuosi.

Sia nelle amicizie che in famiglia i nati Pesci, durante la giornata che precede il weekend, potrebbero sfoggiare un mood particolarmente affettuoso, propensione alla calorosità emotiva che sarà apprezzata di buon grado dalle persone care.

3° posto Vergine: spediti. L'arma in più dei nati Vergine questo venerdì sarà la loro rapidità nel portare a compimento le attività in programma, ancor di più al lavoro, dove il loro essere spediti gli consentirà di alleggerire anche il carico dei giorni seguenti.

I mezzani

4° posto Cancro: spiragli. I nati Cancro nella giornata in questione avranno buone chance di scorgere qualche piccolo ma confortante spiraglio professionale nell'azienda in cui operano oppure nella società che hanno fondato, barlumi di prossime novità lavorative che saranno un toccasana per il loro entusiasmo.

5° posto Leone: opera di compensazione. Sarà presumibilmente chiaro ai nati Leone che questo venerdì qualche ingranaggio al lavoro sarà ben lontano dall'essere oliato come dovrebbe, quindi il segno di Fuoco attuerà un'opera di compensazione in tal senso mettendo in campo maggiore sacrificio ed energie del solito.

6° posto Acquario: fidarsi dell'intuito.

Le effemeridi del venerdì di casa Acquario suggeriranno ai nativi di riporre maggiore fiducia sul loro intuito, ancor di più nelle relazioni interpersonali, in cui qualche persona non troppo leale potrebbe cercare di approfittarsi della fiducia dei nati del segno.

7° posto Ariete: soprassedere. La sfera amorosa rappresenterà probabilmente la croce e la delizia di casa Ariete in questa giornata d'inizio mese, col segno Cardinale che da una parte beneficerà delle attenzioni del partner ma dall'altra dovrà gioco forza accettare qualche comportamento sopra le righe dello stesso.

8° posto Bilancia: vuotare il sacco. Tutto ciò che nei rapporti parentali non è andato giù ai nati Bilancia nelle ultime settimane avrà buone chance di essere tirato fuori dal segno d'Aria durante questo venerdì dai tratti spiccatamente schietti.

9° posto Sagittario: perplessi. Le collaborazioni professionali dei nati Sagittario, sia per chi opera in proprio che per i dipendenti, saranno probabilmente fonte di stranezze e perplessità per il segno di Fuoco, il quale non riuscirà a comprendere il perché di alcune decisioni bizzarre.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: imprevisti. Alcune circostanze imponderabili e non troppo entusiasmanti potrebbero scuotere la routine dei nati Gemelli questo venerdì, costringendo gli stessi ad agire tempestivamente per trovare soluzioni o affrontare dialoghi per correre ai ripari.

11° posto Capricorno: fuori fase. Le 24 ore in questione parranno rappresentare per i nati Capricorno, ancor di più per il terzo decano, il tipico periodo in cui nulla avanzerà come sperato con tanto di energie ed entusiasmo ai minimi storici.

12° posto Toro: ostinati. Il rischio che potrebbero correre i nati Toro questo venerdì sarà di tenere eccessivamente il punto su questioni che invece andrebbero accantonate, un'ostinazione reiterata che sarà foriera di inutili e controproducenti sguardi corrucciati e musi lunghi.