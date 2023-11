Le previsioni dell'oroscopo del weekend del 25 e 26 novembre segnalano un Leone protagonista di un incontro importante, per il Sagittario potrebbero invece esserci giorni emozionanti, mentre il Capricorno potrebbe aver fatto scelte troppo repentine. Di seguito tutti i dettagli.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non sarà per voi un fine settimana indimenticabile, avrete delle sensazioni negative sin dalla mattinata di sabato e la domenica non andrà certamente meglio. Provate a limitare i danni.

Toro: potreste decidere di concentrare tutte le vostre attività nella giornata di sabato, soprattutto quelle ludiche.

Domenica potreste avere invece voglia di rilassarvi e di trascorrere il tempo davanti ad un buon film.

Gemelli: saranno diverse le novità che caratterizzeranno il vostro weekend, saranno per lo più positive e potrebbero prendervi gran parte del tempo. Coinvolgete qualche amico e cercate di divertirvi il più possibile.

Cancro: potreste decidere di fare una scelta importante che potrebbe caratterizzare il vostro futuro prossimo. Pensateci attentamente e prendetevi tutto il tempo necessario per non commettere errori.

Leone: potreste essere protagonisti di un incontro importante, cercate di sfruttare l'occasione e non perdetevi troppo in chiacchiere, serve maggiore concretezza. Le situazioni favorevoli vanno colte al volo.

Vergine: il fine settimana sarà particolarmente sereno e vi darà modo di riflettere su alcuni avvenimenti che hanno caratterizzato il vostro recente passato. Cercate di cogliere anche qualche sfumatura e andate diretti alla meta.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le giornate potrebbero trascorrere all'insegna del nervosismo e dei litigi in famiglia.

Cercate di ritrovare il vostro equilibrio interiore e scendete a patti su alcuni aspetti in modo tale che non rechino incomprensioni.

Scorpione: lasciate da parte le emozioni negative e agite con assoluta spensieratezza. Mettete al primo posto il divertimento e soprattutto la serata di sabato sfruttatela nel modo giusto. Non dovete avere recriminazioni.

Sagittario: potrebbero essere per voi due giorni davvero emozionanti, se siete in coppia li trascorrerete insieme alla persona amata, i single invece potranno riflettere molto sul loro status e impegnarsi maggiormente per cambiarlo.

Capricorno: potreste avere qualche dubbio su alcune scelte che siete stati costretti a compiere in maniera un po' troppo repentina: ormai siete in ballo, cercate di fare del vostro meglio per raggiungere comunque l'obiettivo.

Acquario: la vostra serenità potrebbe essere messa a dura prova, soprattutto a causa di alcune persone che non vogliono affatto il vostro bene. Siate più attenti e selezionate bene le persone di cui fidarvi.

Pesci: la giornata di domenica potrebbe farvi capire tantissime cose, riuscirete probabilmente anche a comprendere cosa volete fare realmente nella vita, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale.