Le previsioni astrologiche del mese di dicembre per il lavoro ci aiutano a capire alcuni avvenimenti riguardanti i vari segni dello zodiaco. Per quel che riguarda i Gemelli potrebbero esserci delle sostanziali novità mentre la Vergine dovrà tirare fuori le proprie idee.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il mese, dal punto di vista lavorativo, sarà particolarmente intenso ma dovrete affrontare ogni situazione in maniera concreta e con la giusta determinazione. Non saranno ammessi passi falsi se vorrete raggiungere l'obiettivo prefissato.

Toro: i dettagli risulteranno essere determinanti e grazie a quelli riuscirete a sconfiggere alcune titubanze professionali nei vostri confronti.

Dovrete però essere bravi ad allearvi con alcuni colleghi particolarmente brillanti.

Gemelli: per quel che concerne l'aspetto lavorativo ci potrebbero essere alcune sostanziali novità che vi porteranno a cambiare radicalmente la vostra professione. Da tutto ciò cercate di trarne insegnamento e portate la situazione a vostro vantaggio.

Cancro: non sarà un mese troppo fortunato dal punto di vista lavorativo, avrete alcune difficoltà che difficilmente riuscirete a superare. Non fidatevi troppo di alcune persone che si fingono amiche ma non vogliono affatto il vostro bene.

Leone: potrebbe essere il momento opportuno per tirare fuori dei vecchi progetti che avevate accantonato. Vi servirà molta pazienza e l'abnegazione necessaria per riuscire nel vostro intento, non sarà semplice ma vale la pena provarci.

Vergine: sul lavoro è necessario che siate maggiormente propositivi e usciate allo scoperto con le vostre preziose idee. Non sentitevi fuori posto e se avete qualcosa di importante da dire non fatevi pregare e agite di conseguenza.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potrebbe essere un mese particolarmente intenso ma anche sufficientemente incerto.

Cercate di venire a capo di alcune situazioni che non vi stanno rendendo affatto sereni. A volte è importante mettere da parte l'istinto e usare maggiormente la ragione.

Scorpione: non vi mancheranno le occasioni professionali, cercate solamente di capire quali possono essere quelle che realmente potrebbero aiutare la vostra carriera lavorativa.

L'istinto è importante, fatevi guidare esclusivamente dalla vostra testa.

Sagittario: cercate di essere più sereni ed equilibrati, non vi farà troppo gioco rimanere in disparte e non prendere la benché minima posizione. I vostri capi potrebbero chiedervi conto di alcune situazioni che al momento appaiono irrisolte.

Capricorno: vi risolleverete in maniera abbastanza repentina e le vostre incertezze diventeranno per voi una concreta possibilità di evolvervi e di migliorare la vostra posizione professionale. Siate maggiormente ottimisti e toglietevi dalla testa i cattivi pensieri.

Acquario: nell'arco del mese potreste ricevere delle buone notizie che serviranno ad accrescere la fiducia che già avete in voi stessi.

Non abbassate però la guardia e cercate di limare alcune contraddizioni che non vi consentono, per il momento, di fare il definitivo salto di qualità.

Pesci: cercate di organizzare nel migliore dei modi i vostri prossimi impegni professionali, saranno importanti per il vostro futuro e potrebbero consentirvi di conoscere persone che avranno un ruolo importante nelle vostre imminenti decisioni.