L'oroscopo dell'amore di martedì 21 novembre 2023 vede i segni di aria alle ultime posizioni, mentre i segni di terra saranno primi in classifica.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore con la classifica giornaliera.

L'oroscopo dell'amore di martedì, segno per segno: Capricorno romantico

1° Capricorno: sviluppare una relazione sarà molto semplice, soprattutto se sarà presente la consapevolezza. La serata sarà estremamente romantica, avrete anche qualche piccola sorpresa.

2° Toro: l'ambito sentimentale sarà al centro della vostra attenzione.

Finalmente avrete anche la possibilità di incontrare qualcuno che possa farvi sentire bene e che vi dia anche qualche straordinaria avventura.

3° Leone: gli aspetti sentimentali legati all'affetto che nutrite per la famiglia si trasformeranno in veri e propri gesti di generosità e di disponibilità. Con il partner arriverete a una esperienza sublime che non dimenticherete facilmente.

4° Ariete: l'ambito passionale potrebbe essere al di sopra delle vostre aspettative. Avrete sorprese sentimentali a profusione che con il trascorrere delle ore si faranno sempre più intense. Avrete modo di dialogare con membri della vostra famiglia con toni concilianti.

Stimoli per Sagittario

5° Sagittario: scoprirete un amore stimolante, che sarà innanzitutto responsabile.

Secondo l'oroscopo infatti sono previsti alcuni dettagli in questa giornata che vi faranno pensare ad un passo in più nella vostra storia d'amore. In famiglia regnerà la tranquillità.

6° Vergine: avrete un rialzo sensibile dei buoni sentimenti, della complicità di coppia ma soprattutto della voglia di fare nuove conoscenze.

Finalmente anche con la famiglia vi avvierete verso una giornata di serenità e di collaborazione. Grazie alla vostra spensieratezza avrete molte persone attorno a voi.

7° Pesci: avrete meno pensieri nostalgici e, con l'ausilio di una amicizia sincera, potrete ritornare ad avere un atteggiamento molto più sereno. Qualche piccolo malumore personale vi farà apparire leggermente taciturni.

8° Scorpione: l'oroscopo segnala alti e bassi che potrebbero riscontrare un peggioramento con il passare delle ore. L'ambito amicale potrebbe subire delle criticità a livello comunicativo. Vi sentirete un po' giù di corda, ma in serata sarete in grado di riprendervi appieno.

Cancro in ribasso

9° Cancro: vi focalizzerete quasi solamente sui vostri progetti e le vostre ambizioni. Secondo quanto riportato dall'oroscopo con il partner avvierete un periodo di distacco. Andrà molto meglio il rapporto con la famiglia e con le amicizie.

10° Gemelli: l'ambito affettivo potrebbe essere messo da parte in virtù di qualche ripensamento che sarà per il vostro bene. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata, le amicizie potrebbero essere molto deludenti in questo momento.

11° Acquario: dovrete pensare molto di più a voi stessi e molto meno alle delusioni che potrete ricevere nel corso della giornata. Finalmente riuscirete ad uscire da una situazione abbastanza opprimente.

12° Bilancia: in amore la situazione potrebbe completamente azzerarsi. Una separazione sarà sicuramente in corso, e finalmente, potrete fare in modo di dedicarvi alle vostre passioni e al tempo stesso alle vostre esigenze. In amicizia ci saranno turbolenze.