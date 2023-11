Una nuova settimana del mese di novembre sta per arrivare e le previsioni dell'Oroscopo non sembrano essere ottime.

L'Ariete, ad esempio, riuscirà a perseguire il proprio cammino lavorativo pur ritrovandosi costretto a dover fronteggiare discussioni poco tranquille. Il segno della Bilancia affronterà una settimana discretamente fortunata, ma non troppo, mentre i nativi di Cancro e Pesci si troveranno all'interno di un cambiamento non proprio repentino.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Da Ariete a Vergine

Ariete - l'oroscopo della settimana in questione prevede il sopraggiungere di giornate un po' movimentate anche per il segno dell'Ariete.

Qualche discussione potrebbe incombere durante le varie giornate, portando un po' di nervosismo, ma senza intaccare in alcun modo il lavoro. Si riuscirà a portare a termine i propri compiti nel migliore dei modi e senza apparenti intoppi.

Toro - buone notizie potrebbero sopraggiungere per chi è nato sotto al segno del Toro. Stringere nuove amicizie o nuovi rapporti di collaborazione non sarà complicato ed in alcuni casi potrebbe rivelarsi anche una scelta ottimale. Attenzione, però, a non donare completamente a qualcuno la propria fiducia.

Gemelli - una carica energetica non indifferente che, unita al carattere dei Gemelli, potrebbe portare al collezionare vittorie spesso neanche desiderate.

L'oroscopo di questa nuova settimana di novembre preannuncia quindi l'arrivo di un periodo ottimale anche per chi è nato sotto al segno zodiacale in questione. Ottimi propositi e buone proposte potrebbero farla da padroni.

Cancro - come già anticipato, il segno del Cancro si immetterà in un periodo di cambiamenti, specialmente in ambito lavorativo.

Rivestire una posizione non gradita non è obbligatorio e potrebbe richiedere quella stilla di coraggio che durante questa settimana permetterà al Cancro di apportare qualche modifica alla propria vita. Inseguire i propri sogni combattendo e facendo il possibile per realizzarli, si rivelerà non poco utile.

Leone - secondo quanto previsto dall'oroscopo, riuscire a ristabilire l'ordine in un periodo di caos non è semplice.

La settimana in questione potrebbe rivelarsi utile per permettere al segno zodiacale in questione di prendere nuovamente in mano le redini della propria vita e sistemare ciò che va sistemato ormai da un po' di tempo. Rimandare "a domani" non è più consentito.

Vergine - riuscire a trovare sicurezza in sé non è semplice, soprattutto per coloro che vorrebbero seguire un percorso diverso dal solito. Avviare un'attività propria, od anche solo iniziare a muovere i propri passi verso questa idea, potrebbe risultare difficoltoso, ma bisogna tenere a mente che si è solo all'inizio e che, come in tutte le cose, muovere il primo passo è più complicato di tutto il resto. Perseverare e chiedere consiglio ai più esperti aiuterà a non abbandonare tale progetto.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, quello in questione è un periodo un po' confusionario per coloro nati sotto al segno della Bilancia. Secondo l'oroscopo, riuscire ad ottenere quanto desiderato non sarà difficile, ma non tutto cadrà ai propri piedi con così tanta facilità. La stanchezza e lo stress si accumuleranno nel corso delle varie giornate, portando con sé tanta soddisfazione, ma anche una ricerca quasi costante di riposo.

Scorpione - la fortuna potrebbe accompagnare il segno zodiacale in questione già dalle prime giornate di questa nuova settimana di novembre. Ottenere quanto desiderato non sarà assolutamente complicato, specialmente perché gli astri hanno deciso di assumere una posizione parecchio favorevole.

Circondarsi di amici e persone care non è quasi mai un errore, specialmente quando c'è da festeggiare.

Sagittario - l'oroscopo consiglia di allontanare i pensieri, specialmente quelli negativi, e continuare a muoversi lungo il cammino che si è stabilito. Fermarsi a riflettere se ciò che si sta facendo sia giusto o sbagliato, in un momento come questo, non è altro che una perdita di tempo. Ovviamente, mantenersi nel legale è d'obbligo, soprattutto se non si vogliono avere problemi di vario genere in futuro.

Capricorno - riuscire ad organizzare al meglio la propria vita lavorativa potrebbe non essere semplice come sperato. Avviare un'attività, od anche semplicemente iniziare un nuovo lavoro non è sconsigliato, purché ci si muova con molta attenzione e si analizzino attentamente le varie situazioni e tutte le probabilità che potrebbero presentarsi lungo il cammino.

In alcuni casi potrebbe essere necessario attendere l'arrivo del nuovo anno per ottenere i risultati sperati.

Acquario - secondo quanto previsto dall'oroscopo, la nuova settimana di novembre si rivelerà utile per riuscire a raccogliere i frutti di quanto seminato nel corso dei mesi precedenti. La pazienza, l'attesa ed il duro lavoro saranno finalmente ricompensati. Sembra essere il momento migliore per riunirsi ai propri cari e festeggiare insieme.

Pesci - varie saranno le prove che si presenteranno lungo il cammino ed anche per i Pesci ci si ritroverà di fronte ad una o più scelte importanti che cambieranno il proprio futuro. Non è più il tempo per rimandare e "svignarsela" dalle proprie responsabilità. Scegliere, con saggezza e magari qualche consiglio, aiuterà a raggiungere i propri desideri.