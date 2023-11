L'oroscopo della giornata di martedì 7 novembre vedrà una certa freddezza nei nativi Gemelli che tornerà utile al lavoro ma potrebbe creare qualche problema in amore, mentre Pesci potrebbe essere impaziente. Bilancia sarà concentrata sui propri progetti, mentre Toro sarà in grado di vivere al meglio il rapporto con il partner.

Previsioni di martedì 7 novembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ma nonostante ciò sarà possibile godere di una relazione di coppia abbastanza piacevole.

Nel lavoro non avrete tantissime risorse per poter ambire a grandi obiettivi, tuttavia farete del vostro meglio con quello che avete. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una giornata positiva dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà migliore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Anche voi cuori solitari sarete più socievoli. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi al momento e aspettare che arriveranno le occasioni giuste per voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale complicata per voi nativi del segno. Tra voi e il partner potrebbe esserci una certa freddezza che non farà bene al vostro rapporto. Sul fronte professionale invece questo atteggiamento potrebbe rivelarsi utile per uscire fuori da situazioni piuttosto ingarbugliate.

Voto - 6️⃣

Cancro: un quadro astrale che sarà dalla vostra parte secondo l'Oroscopo della giornata di martedì. Godrete di un rapporto davvero soddisfacente con il partner grazie alla Luna e Venere. Fate in modo che possa essere così il più a lungo possibile. Nel lavoro sarete attivi e molto precisi in quel che fate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Leone: configurazione astrale discreta in questa giornata di martedì per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente: tuttavia vi permetterà di godere di una relazione tutto sommato soddisfacente. In ambito lavorativo i guadagni non saranno così soddisfacenti al momento. Dovrete avere pazienza, ma soprattutto, impegnarvi nel buttare giù nuove e interessanti idee.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime in questo martedì di novembre secondo l'oroscopo. Single oppure no, in amore sarete inarrestabili grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Anche per quanto riguarda il lavoro sarete tra i migliori dello zodiaco, grazie all'impegno che ci metterete nei vostri progetti, nel tentativo di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarete particolarmente concentrati sui vostri progetti professionali secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Avrete buone opportunità in questa giornata, e cercherete di massimizzare il risultato. Per quanto riguarda i sentimenti il vostro rapporto sarà importante, curando ogni desiderio della vostra anima gemella.

Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di martedì migliore dal punto di vista sentimentale. La Luna tornerà a sorridervi, e insieme Venere in sestile godrete di un rapporto davvero convincente. Per quanto riguarda il lavoro ci penseranno stelle come Marte e Mercurio in congiunzione a darvi a una mano a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale complicata a causa della Luna e di Venere in quadratura. Dovrete essere pazienti, ma soprattutto comprendere cosa potete fare per soddisfare le esigenze della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene in quel che fate, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo ottimale sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato dalla Luna e da Venere in buon aspetto che riempiranno di bei momenti la vostra relazione sentimentale. Sul fronte professionale sarete attivi e con le giuste idee da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale poco influente sul fronte sentimentale. Il rapporto con la vostra anima gemella non sarà così male, ma faticherete a mettere in risalto la parte più romantica di voi. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi al momento considerato Marte e Mercurio sfavorevoli. Voto - 6️⃣

Pesci: potreste mostrare una certa impazienza sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna e Venere opposti, non sarete sempre così amorevoli verso la vostra fiamma. In ambito lavorativo sarete presi dai vostri progetti e con il giusto impegno raggiungere importanti obiettivi. Voto - 7️⃣