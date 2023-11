L'oroscopo della giornata di mercoledì 29 novembre prevede vedrà un Capricorno dispettoso a causa di questo cielo scuro, mentre Scorpione sarà più affettuoso nei confronti del partner. Ariete sarà quasi del tutto focalizzato sul lavoro, mentre Bilancia non dovrà prendere sottogamba il proprio rapporto con il partner.

Previsioni oroscopo mercoledì 29 novembre 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì difficile dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in cattivo aspetto, rendendo più complicato il recupero del vostro rapporto.

Sarete invece ben focalizzati sui vostri progetti professionali grazie a Marte e Mercurio, con buone idee per cercare di ottenere importanti successi. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in sestile. Il rapporto con il partner si rivelerà migliore in questo periodo, con un'intesa piacevole che potrebbe portare a qualcosa di più. Sul fronte professionale potreste avere la sensazione che la vostra produttività sia limitata. Attenzione dunque alle scelte che potreste prendere. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale favorevole secondo l'Oroscopo della giornata di mercoledì. Potrete vivere un rapporto davvero affiatato grazie al sostegno di Venere in trigono.

Anche voi single potreste mostrare un certo interesse verso nuove conoscenze che difficilmente vi toglierete dalla testa. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti potrebbero non funzionare al meglio in questo periodo considerato Marte e Mercurio opposti. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna arrivare nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo.

Certo, Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante il vostro rapporto sarà più morbido. Sul fronte professionale avrete un po’ di progetti da portare avanti in questo periodo. Sarete dunque molto impegnati, ciò nonostante attenzione a non affaticarvi troppo ora che Marte non sarà più favorevole. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di mercoledì positiva per voi nativi del segno.

Questo cielo splende per voi, e in ambito amoroso la presenza di una persona cara vi spingerà ad andare avanti e vivere al meglio ogni giornata. Anche sul fronte professionale le cose sembrano girare a vostro favore grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo più coinvolgente in amore grazie alla Luna in sestile. Il rapporto con il partner si rivelerà migliore in questo periodo. Riuscirete infatti a mettere fine ad alcune piccole interferenze all'interno del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro invece controllate bene che sia tutto in ordine nella vostra scrivania considerato Marte e Mercurio contrari. Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna in quadratura dal segno del Cancro attenzione a non prendere sottogamba il vostro rapporto con la persona che amate.

Anche voi single, se volete riuscire a fare conquiste, dovrete essere migliori di così. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, mentre Marte in sestile porterà buone energie. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro vi permetterà di essere più affettuosi nei confronti del partner. Se siete single il vostro interesse verso una persona che avete conosciuto da poco potrebbe aumentare molto. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato produttiva, ma non eccellente. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata proficua sul posto di lavoro grazie a Marte e Mercurio in congiunzione. Anche se Saturno sarà contrario, e a volte potreste non avere gli strumenti necessari, sarete comunque in grado di esprimere davvero bene il vostro potenziale.

In amore questo cielo sarà migliore rispetto alle giornate precedenti, e con un po’ di fortuna sarete in grado di risolvere eventuali incomprensioni con il partner. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che potrebbe rendervi un po’ dispettosi in ambito amoroso. Il rapporto con il partner non sarà dunque particolarmente affiatato e sarà necessario fare qualcosa per cambiare. In ambito lavorativo Giove e Mercurio saranno d'aiuto per le vostre mansioni, evitando di raggiungere risultati sotto la media. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali positive in questa giornata di mercoledì. Godrete di un cielo davvero equilibrato, che vi darà interessanti soddisfazioni. In amore sarete guidati da Venere in trigono per portare passione e intesa all'interno del vostro rapporto.

Sul fronte professionale il vostro modo di fare sarà efficace per i vostri progetti. Avrete dunque buone possibilità di inanellare ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: l'astro argenteo tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Se tra voi e il partner c'è stata qualche piccola diatriba di recente, è giunto il momento di risolverla. Sul fronte professionale faticherete a essere concentrati sui vostri progetti a causa di Marte e Mercurio. Anche se Giove e Saturno saranno favorevoli, meglio non avere grandi ambizioni per il momento. Voto - 7️