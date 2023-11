Martedì 14 novembre troveremo sul piano astrale la Luna e Mercurio stazionare nel segno del Sagittario, mentre il Sole assieme a Marte risiederanno in Scorpione e il Nodo Nord sosterà nell'orbita dell'Ariete. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Capricorno, così come Nettuno e Saturno rimarranno nel segno dei Pesci e Venere continuerà il domicilio in Bilancia. Giove insieme a Urano, in ultimo, stazioneranno sui gradi del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Sagittario, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Bilancia: desideri da realizzare.

Ottime le effemeridi di casa Bilancia questo martedì per soddisfare un piccolo o grande desiderio, realizzazioni che potrebbero fornire un rinnovato entusiasmo ai nativi nonché indurli ad ampliare le loro mire esistenziali.

2° posto Ariete: circondati d'affetto. Secondo l'oroscopo di martedì 14 novembre i nati Ariete beneficeranno a piene mani dell'affetto delle persone care, specialmente nella cerchia famigliare dove il segno di Fuoco si renderà conto di essere supportato anche moralmente.

3° posto Sagittario: entrate extra. Martedì autunnale che avrà buone probabilità di permettere ai nati Sagittario di rimpinguare il loro bottino economico con qualche entrata supplementare. Ad esempio proponendosi per delle ore di straordinario oppure stringendo un accordo dell'ultimo minuto per un progetto rapido e proficuo.

I mezzani

4° posto Leone: risalita energetica. D'accordo che le forze di casa Leone saranno ancora bersagliate da Marte in quarta casa, ma i nativi il 14 novembre godranno probabilmente di una risalita energetica non indifferente figlia della congiunzione Luna-Mercurio e del felice aspetto venusiano, momento che andrebbe sfruttato senza batter ciglio.

5° posto Scorpione: ottimizzare il tempo a disposizione. Incastrare gli impegni sarà il metaforico superpotere del quale godranno i nati Scorpione nelle ventiquattro ore in questione, in quanto riusciranno a dare retta contemporaneamente a persone e idee in essere senza scontentare nessuno.

6° posto Capricorno: voglia di espansione.

La sfera professionale ai nati Capricorno questo martedì potrebbe stare un po' stretta, in quanto il segno Cardinale penserà di poter dare di più e ricevere introiti maggiori lavorando per un'altra azienda o aprendo una nuova società.

7° posto Toro: focus abitativo. La dimora rappresenterà probabilmente per i nati Toro il punto focale di questa giornata di metà mese, col segno Fisso che sarà chiamato a rimboccarsi le maniche per sistemare qualche piccola bega oppure prodigarsi per tinteggiare le pareti di una stanza.

8° posto Pesci: influenzabili. A venir meno questo martedì di novembre sarà il polso fermo per i nati Pesci, i quali rischieranno di risultare influenzabili dalle influenze che proveranno dalla cerchia amicale.

9° posto Vergine: spese eccessive. Il rischio che potrebbero correre i nati Vergine sarà di mettere mani al portafogli con troppa semplicità senza dare priorità alle spese necessarie rispetto alle uscite per beni decisamente non indispensabili.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: orgogliosi. Il neo di casa Cancro il 14 novembre sarà probabilmente rappresentato dall'orgoglio che i nativi metteranno in campo. Ad esempio non chiedendo l'aiuto del quale necessiteranno oppure tenendo il punto quando sapranno di avere torto.

11° posto Gemelli: scossi. Il terremoto professionale col quale stanno facendo i conti i nati Gemelli oramai da qualche mese potrebbe essere fonte di grande destabilizzazione nella giornata in questione, col segno d'Aria che sarà visibilmente scosso e poco avvezzo a prendere il tutto con leggerezza.

12° posto Acquario: duri. Ménage amoroso da semaforo rosso per i nati Acquario questo martedì, in quanto il segno Fisso avrà buone chance di essere troppo duro col partner a causa di un'esternazione al vetriolo o di un'imposizione e ciò renderà l'atmosfera in coppia ben poco eccitante.