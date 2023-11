Le previsioni dell'oroscopo dal 20 al 26 novembre invitano i Vergine a essere più intraprendenti in ambito sentimentale, mentre i Pesci si sentono un po' troppo sotto pressione e potrebbero rimanere sconvolti da alcune novità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: siete un po' sotto pressione per alcune faccende in sospeso. Ci sono delle novità che potrebbero scombussolare i vostri equilibri.

11° Capricorno: seminate bene, solo in questo modo riuscirete a raccogliere dei frutti soddisfacenti.

10° Toro: i prossimi giorni si prospettano un po' altalenanti almeno dal punto di vista delle emozioni.

Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri, ma vi sentite un po' frenati.

9° Ariete: cambiamenti in arrivo per i nati sotto questo segno. Siate cauti e riflessivi, e non giudicate in maniera un po' troppo affrettata. Cercate di dare qualche chance in più in amore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: imparate a dire "no" in certi casi. Ricordate che nella vita l'importante è seguire sempre il proprio cuore e non tradirlo mai, quindi esponetevi se lo ritenete opportuno.

7° Cancro: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Chi ha avuto delle divergenze può finalmente metterle da parte e risolvere le faccende in sospeso. Nel lavoro bisogna rivedere delle cose.

6° Scorpione: siate tenaci e a non arrendetevi dinanzi le piccole difficoltà. Solamente coloro i quali riusciranno a fare questo potranno trarne degli ottimi vantaggi.

5° Bilancia: ci sono delle buone opportunità in arrivo in amore. Soprattutto i single potranno fare delle conoscenze molto interessanti, quindi occhi e cuore ben aperti.

Segni fortunati della settimana dal 20 al 26 novembre

4° in classifica, Vergine: novità in arrivo sul lavoro. Chi è in attesa di una promozione potrebbe rimanere piacevolmente colpito. In ambito sentimentale ci vuole più intraprendenza.

3° Leone: non siate introversi, esternate quello che vi passa per la testa. Dal punto di vista professionale l'importante e che vi prendiate un po' di più sul serio, altrimenti come potranno farlo gli altri?

2° Sagittario: siete molto più flessibili rispetto a qualche tempo fa. Chi ha lavorato su se stesso potrà trarne i giusti benefici. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle soluzioni in arrivo per alcune problematiche.

1° Acquario: cogliete al volo certe occasioni. Ci sono dei treni che non ripassano con tanta semplicità, datevi da fare.