Cambiamenti radicali, ma necessari, per i nati sotto il segno dei Pesci secondo l'oroscopo del 26 novembre. Per quanto riguarda i Leone, invece, ci sono un po' di faccende in sospeso da risolvere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci sono un po' di faccende in sospeso che andrebbero risolte. Non siate troppo lascivi su certe questioni, e cercate di affrontare e prendere di petto i problemi.

11° Bilancia: rimandare una decisione che vi state trascinando da un po' di tempo potrebbe non fare altro che acuire ancor di più il vostro malessere.

Se ci sono delle faccende da chiarire. sarebbe opportuno farlo subito.

10° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 26 novembre vi invitano ad essere meno lunatici. Se ci sono stati degli screzi in amore, adesso potete recuperare. Sul lavoro ci vuole un po' di astuzia.

9° Sagittario: non lasciatevi condizionare troppo dal pensiero delle altre persone. Cercate di essere maggiormente predisposti al dialogo e non fermatevi dinanzi le apparenze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: ci sono delle novità per quanto riguarda il lavoro, ma dovete essere pronti e predisposti a gettarvi in nuove avventure. I cambiamenti spesso possono far paura, ma sono necessari.

7° Scorpione: l'oroscopo del 26 novembre vi invita a guardare avanti, senza voltarvi indietro.

Le persone che non vi hanno accompagnato nei momenti peggiori, non meritano di condividere con voi quelli migliori.

6° Capricorno: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Se avete avuto degli alti e bassi dal punto di vista dell'umore, adesso ritroverete un certo equilibrio che vi sarà di grande aiuto.

5° Acquario: buon momento per quanto riguarda le relazioni, specie quelle nate da poco.

In amore è importante non essere troppo puntigliosi. Cercate di vivere di più alla giornata.

Oroscopo segni fortunati del 26 novembre

4° in classifica Toro: siete persone molto coraggiose, che difficilmente si tirano indietro dinanzi i problemi.. In amore vi piace far sentire la persona che avete accanto speciale.

3° Cancro: ci sono stati alti e bassi in amore ultimamente, ma adesso tornerà il sereno.

Godetevi finché potete il tempo con le persone a cui volete bene.

2° Gemelli: secondo l'oroscopo del 26 novembre, dovete imparare ad avere maggiore fiducia in voi stessi e negli altri. Non tutte le persone che vi circondano stanno cercando di fregarvi.

1° Vergine: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle buone opportunità all'orizzonte, quindi, non dovete fare altro che aprirvi e lasciarvi trasportare dagli eventi e dalle circostanze.