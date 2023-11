L'Oroscopo della fortuna di martedì 21 novembre 2023 vede il segno del Bilancia ritrovare la grinta perduta sul lavoro, mentre lo Scorpione sarà il momento di prendersi una pausa.

A seguire, le previsioni astrologiche del 21 novembre [VIDEO] per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

Vergine frizzante

1° Bilancia: riacquisterete una grinta che molto probabilmente non avete mai avuto prima. Sarete anche avvantaggiati da una fortuna che vi porterà ad avere avanzamenti nella vostra carriera. Nella squadra la cooperazione sarà sempre più creativa.

2° Vergine: sarete sempre frizzanti sul posto di lavoro, come se aveste ritrovato una determinazione nuova da applicare appositamente ai vostri progetti. Le questioni di carattere burocratico finalmente troveranno una risoluzione efficace.

3° Leone: avere uno slancio efficace sul lavoro sarà una mossa che si dimostrerà molto fortunata. Nella squadra di lavoro la sintonia sarà sempre più produttiva. Individualmente il lavoro vi darà molti guadagni e soddisfazioni.

4° Gemelli: la fortuna per le questioni di carattere finanziario ora sarà alla vostra portata. I progetti che avete in mente saranno stimolati grazie alla vostra ambizione personale e alla voglia di mettervi in gioco. La comunicazione sul lavoro sarà una aggiunta particolarmente positiva.

Aspettative eccellenti per Toro

5° Acquario: secondo quanto riporta l'oroscopo avrete un rialzo dell'intraprendenza personale. Sul lavoro si tradurrà in un modo diverso di confrontarvi con la squadra di lavoro. La dinamicità potrebbe incontrare una ambizione crescente. Continuate così.

6° Toro: le aspettative sul piano professionale aumenteranno, e così anche la prospettiva di guadagnare di più.

Pianificare il lavoro per il futuro ora più che mai si rivelerà essenziale. Sistemerete anche qualche grattacapo di stampo burocratico.

7° Sagittario: scoprirete qualche piccolo intoppo sul lavoro di cui non eravate a conoscenza. Rimediare al danno sarà piuttosto semplice, soprattutto se avrete al vostro fianco un supporto più che valido sul posto di lavoro.

Avrete a disposizione qualche opportunità affaristica.

8° Ariete: le opportunità ci saranno, ma se non le coglierete al volo sarà come se non ci fossero. Sul piano degli affari potreste avere qualche chance di guadagnare qualcosina che vi farà comodo nei giorni a venire, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Cancro poco fortunato

9° Capricorno: la tensione sul posto di lavoro potrebbe aumentare a causa di alcune divergenze sul piano mentale fra voi e la vostra squadra di lavoro. Le spese potrebbero aumentare in modo significativo, ma al tempo stesso avrete la possibilità di fare anche dello shopping personale.

10° Cancro: darvi da fare in questo momento sarà molto più utile che attendere una fortuna che al momento sarà alquanto 'capricciosa'.

Spesso è volentieri avrete semplicemente voglia di rallentare dalle faccende lavorative, ma non sarà facile.

11° Pesci: rivedere qualche progetto ma anche la vostra tabella di marcia vi aiuterà a rallentare e a riposare di più. Il nervosismo ora potrebbe compromettere le vostre prestazioni professionali. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata avrete meno chance di trovare un impiego che possa fare al caso vostro.

12° Scorpione: ora avrete altro per la testa, di conseguenza il lavoro scivolerà in secondo piano. Non avrete voglia di fare qualcosa di pesante che possa compromettere la vostra salute. Le energie al momento infatti potrebbero non supportare una mole di lavoro troppo onerosa.