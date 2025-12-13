La settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 prevede nuovi amori per l’Ariete e per i Pesci.

L’oroscopo si preannuncia piuttosto impegnativo per il Toro, ma sul fronte economico non mancheranno guadagni importanti.

L'oroscopo 15-21 dicembre, dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ L'euforia di un nuovo amore si insinuerà nella settimana dal 15 al 21 dicembre con un trasporto inaspettato. In famiglia riuscirete a fare qualcosa di divertente che possa accontentare tutti. Siate cauti con i progetti lavorativi, potrebbero esserci delle insidie.

Toro ♉ Molte divergenze sul posto di lavoro finalmente troveranno punti di accordo.

I guadagni saranno un punto di svolta che faciliteranno delle decisioni importanti. Si instaureranno dei legami duraturi nelle amicizie. L'amore al momento non sarà contemplato.

Gemelli ♊ Scendere in campo sul piano professionale vi permetterà di vincere delle sfide molto pesanti. Il coraggio sarà elemento fondamentale per confessare i vostri sentimenti alla persona amata. In arrivo tantissime novità in famiglia, forse un evento che potrebbe essere rivoluzionario.

Cancro ♋ Anche se siete preparati a qualche piccola sfida di troppo, in questo periodo dell'anno vi risulteranno ancora più pressanti. Sicuramente un aiuto esterno non farà male. Con l'amore avrete un rapporto molto scostante, forse a causa di qualche delusione non ancora digerita.

Leone ♌ I guadagni saranno finalmente più redditizi, soprattutto grazie all'impegno a dir poco indefesso che avete impiegato sul lavoro. Ora finalmente allenterete la presa per concedervi del relax. Probabilmente anche per trascorrere più tempo con le amicizie e con la famiglia.

Vergine ♍ Sarà una settimana alle prese con un’atmosfera abbastanza altalenante sul piano amoroso. Invece la tranquillità risiederà stabilmente nelle amicizie più sincere. Sul lavoro sarà tempo di dare tutto il meglio di voi stessi e di concretizzare progetti rimasti nel cassetto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ La vostra forza di volontà vi spingerà a cercare il meglio sul posto di lavoro. Ma la realtà è che dovrete affrontare molte sfide da soli.

Ci sarà una nuova versione dell'amore, mentre per alcuni sarà tempo di rivedere una persona dal passato. Farete molti incontri nel fine settimana.

Scorpione ♏ L'ambizione sul lavoro sarà al massimo, in questo periodo. Il vostro atteggiamento stravagante non passerà di certo inosservato, soprattutto in famiglia. I sentimenti vi daranno non soltanto parecchia autostima, ma faranno evolvere la vostra storia in modo considerevole.

Sagittario ♐ Ci saranno conferme molto attese in questa settimana, soprattutto in campo lavorativo. Sicuramente nell'interazione con gli altri avrete un atteggiamento piuttosto schivo, ma non durerà a lungo. Con il denaro dovreste essere molto più stretti. Lo shopping può attendere.

Capricorno ♑ Nonostante gli alti e bassi, il lavoro si presenterà abbastanza passabile. Però dovrete fare i conti con qualche piccolo intoppo, forse causato da sviste passate. L'amore potrebbe arrivare in una forma del tutto inaspettata, tanto che qualcuno di voi non sarà pronto per affrontarla a viso aperto.

Acquario ♒ Prenderete alla lettera le parole delle persone a cui tenete, finendo con essere piuttosto ansiosi. Liberarvi dallo stress e dall’ansia dovrà essere il cardine della vostra settimana. Pensate alle festività e a come potreste renderle sempre più speciali.

Pesci ♓ Il cielo astrale sarà favorevole agli incontri, anche se non saranno molto impegnativi a livello amoroso. Per le questioni professionali vi prenderete tutto il tempo che vi serve, e darete il meglio di voi proprio con la dovuta calma e serenità.