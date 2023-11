L'oroscopo della giornata di venerdì 10 novembre prevede una Bilancia forte sul fronte sentimentale, capace di poter vivere un rapporto appagante insieme al partner, mentre l'Acquario dimostrerà maggiore intesa di coppia. L'Ariete non sarà dell'umore ideale per condividere le proprie emozioni, il Leone dimostrerà una forte bontà.

Previsioni oroscopo venerdì 10 novembre 2023 segno per segno

Ariete: con la Luna e Venere in cattivo aspetto non sarete sempre dell'umore adatto per godere al meglio della vostra vita sentimentale. Single oppure no, preferirete tenervi alcune cose solo per voi, ma attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi.

Nel lavoro sarà un venerdì di possibili soddisfazioni solo se saprete dimostrare le vostre abilità. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale che continuerà a fiorire per voi nativi del segno. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà affiatato anche senza Venere in buon aspetto. Sentitevi fieri di quanto siete riusciti a fare per e con la persona che amate. In ambito lavorativo invece potrebbe essere necessario una riorganizzazione per trovare la strada giusta verso il successo. Voto - 7️⃣

Gemelli. sarà un venerdì soddisfacente sul fronte amoroso. Lentamente riuscirete a conquistare la fiducia della persona che amate. Ciò vi farà sentire più fiduciosi e ottimisti, pronti a mettere in gioco la parte migliore di voi.

In ambito lavorativo faticherete ancora molto a distinguervi, ma non andrete nemmeno così male. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vi vedranno più impegnati sul fronte professionale. L'aiuto di Marte e Mercurio vi permetterà di gestire bene le vostre mansioni. Sul fronte sentimentale invece potreste trascurare un pò troppo il vostro rapporto.

Con Venere in quadratura inoltre, sarà opportuno evitare inutili discussioni. Voto - 6️⃣

Leone: il rapporto con la vostra anima gemella riceverà nuova linfa grazie alla posizione favorevole di Venere. La vostra bontà si noterà tutta, e farà piacere alla vostra fiamma. Nel lavoro ci saranno alcuni imprevisti che potrebbero rallentarvi.

Dovrete sfruttare la situazione a vostro vantaggio, ma con Marte e Mercurio negativi non sarà affatto semplice. Voto - 7️⃣

Vergine: Oroscopo di venerdì che vedrà un cielo equilibrato e piacevole per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà stabile e appagante, nonostante gli ultimi movimenti astrali. Anche voi single avrete ancora buone occasioni per poter dare vita a nuovi rapporti. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti senza imprevisti, e con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna e Venere in congiunzione al vostro segno sarete presi dai sentimenti in questa giornata di venerdì. Sarete disposti a donarvi completamente alla persona che amate, intensificando il vostro rapporto.

Nel lavoro alcuni colleghi potrebbero aver bisogno di voi. Anche se sarete indaffarati, non dite di no. Voto - 8️⃣

Scorpione: avete dimostrato tanto impegno in questo periodo sul fronte professionale. Adesso è arrivato il momento di prendervi ciò che vi siete meritati. In amore questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante il rapporto con la persona che amate non sarà così male. Se siete single non abbiate fretta di buttarvi in nuove storie. Prendetevi del tempo per approfondirle. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che finalmente splende per voi nativi del segno. Ora che la Luna e Venere vi sorrideranno, sarà un buon periodo per cercare di costruire un rapporto migliore con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro state ottenendo interessanti successi, che vi permetteranno di godere di una posizione più agiata. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno stelle come la Luna e Venere contrarie. Tra voi e il partner non ci sarà sempre una splendida intesa, e sarà importante che voi per primi non facciate qualcosa che possa irritare la vostra anima gemella. Nel lavoro ve la caverete piuttosto bene in quel che farete, raccogliendo buoni risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella vostra vita grazie a Venere e alla Luna in trigono. Single oppure no, una persona in particolare potrebbe scuotere la vostra vita e non uscire così facilmente dalla vostra mente.

Nel lavoro faticherete a trasformare le vostre idee in realtà di successo. Limate bene ogni dettaglio e studiate la situazione prima di buttarvi in nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo stabile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di venerdì si rivelerà discreto per il vostro rapporto che lentamente tornerà a farsi più affiatato. Nel lavoro potrete contare ancora una volta su stelle come Marte, Mercurio e Saturno per mettere insieme ottimi progetti professionali. Voto - 7️⃣