Secondo l'oroscopo dal 27 novembre al 3 dicembre potrebbe essere una settimana armoniosa per i nati in Ariete che hanno una relazione coniugale. I Gemelli, sotto l’influsso di Marte, saranno molto impulsivi nelle spese, invece i Cancro vivranno momenti positivi a livello finanziario. Alcuni single dei Pesci avranno una bella intesa con una persona che incontreranno nell’immediato futuro.

L'oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre da Ariete a Cancro

Ariete – Dovrebbe esserci armonia coniugale. Vivrete, quindi, la vostra vita di coppia come un pesce nell’acqua, ma dovrete ascoltare di più la vostra dolce metà.

Fatelo, anche il più piccolo sforzo verrà ripagato. Single, con la benedizione di Venere in buon aspetto, l’amore sarà intenso e destinato a durare. Dovrete, però, diffidare della vostra attrazione per le apparenze, che in certi casi rischiano di prevalere sui sentimenti e di provocare qualche tensione nella vostra vita sentimentale. È con intelligenze e buon senso che gestirete le finanze familiari. Il vostro partner sarà obbligato a farvi i complimenti per questo, anche se non è d’accordo con voi su altre questioni.

Toro – Vivrete una settimana tranquilla a livello amoroso. Il rapporto con il vostro partner sarà posto sotto il segno del benessere e della tenerezza. Anche se la vostra vita di coppia ha avuto delle difficoltà di recente, ora dovrebbero essere alle vostre spalle.

Se siete single, il presente vi interesserà molto di più del futuro. Conseguenza: cercherete di connettervi quasi esclusivamente con relazioni amorose fugaci. Tuttavia, è nel vostro interesse cercare la stabilità. Probabilmente avrete degli acquisti da fare per i figli o per la casa. Se sono essenziali procedete senza paura.

Ricordatevi, però, di tenere da parte un po’ di denaro per poter coprire le spese imprevedibili.

Gemelli – Questa settimana, l’aspetto di Venere dovrebbe avere un impatto positivo sulla vostra relazione d’amore. Mostrerete una comprensione pacifica e le emozioni saranno presenti. Se il vostro cuore è ancora solo, il clima astrologico di questa settimana vi incoraggerà a godere di flirt semplici, tranquilli, addirittura bucolici.

Non si tratterà, quindi, di imbarcarsi in avventure tumultuose. Bisogna usare cautela per quanto riguarda il denaro: il pianeta Marte vi renderà molto impulsivi nelle spese, così da dimenticare i veri problemi di questo periodo.

Cancro – Per quelli che hanno vissuto una turbolenza nella relazione d’amore, la serenità tornerà, sotto l’ala protettiva di Giove. Vi porrete molte meno domande angoscianti sul vostro futuro di coppia, ed è davvero una rinnovata passione quello che proverete per il vostro amante. I single vivranno alla giornata, assaporando i piaceri dell’amore senza complessi. Tuttavia, questa volta dovrebbe verificarsi un incontro decisivo che segnerà una svolta nella vostra vita sentimentale.

Da qualche tempo avete poca voglia di lottare per aumentare le vostre entrate. Sotto la guida di Urano riacquisterete tutta la vostra combattività e il vostro spirito di iniziativa. Presto si verificheranno grandi eventi positivi.

Le previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Le stelle di questa settimana vi incoraggeranno a godere di amori semplici e sereni. Diffidate di un’ondata di gelosia o possessività che potrebbe infastidire il vostro partner d’amore. Con la benedizione di Venere, alcune anime sole vivranno momenti molto intensi con la loro cotta. Ma dovrete diffidare della vostra attrazione per le apparenze, che in certi casi rischiano di prevalere sui sentimenti. Per quanto riguarda il denaro Mercurio sarà molto presente nella vostra vita.

Questo sarà il momento per aumentare la clientela o per rivedere i vostri investimenti.

Vergine – Per vivere l’amore di coppia, avrete bisogno più che mai di vivere lontano dalla negatività e dai pettegolezzi di quartiere. Se possibile, organizzate una vacanza solo per voi e il vostro partner, per raccogliere insieme nuovi attimi d’amore e per vivere momenti ardenti di passione. Single, Marte aumenterà il vostro potere di seduzione e il vostro amore per il flirt. Non appena vi infatuerete di una persona interessante, un’altra tentazione si farà spazio nella vostra mente. Con questa configurazione astrologica, la prognosi è molto buona per quanto riguarda investimenti. I Vergine saranno ben ispirati nei loro affari.

Bilancia – Più espansivi, più aperti sotto l’influsso di Urano, potrete rafforzare i vostri rapporti affettivi e d’amore. Inoltre, voi e la persona amata vi imbarcherete in grandi progetti e difenderete le cause che vi sembrano giuste. Single, questo clima astrologico vi spingerà verso passioni tumultuose. Vi imbarcherete nell’avventura senza esitare. Sarete pronti a soccombere alla prima persona che vi prometterà mari e monti. Non potrete permettervi di viaggiare con la fantasia per quanto riguarda la gestione dei vostri bene materiali. Servirà rigore, altrimenti arriveranno spiacevoli sorprese, nel momento più inaspettato possibile.

Scorpione – Potrete finalmente risolvere i vostri problemi relazionali e sarete protetti da spiacevoli sorprese.

Il vostro partner d’amore vi darà la prova dei sentimenti che nutre nei vostri confronti. Continuerete a lavorare per migliorare la situazione, il tempo risolverà molte cose. Molte anime sole incontreranno la loro anima gemella grazie agli aspetti positivi di Mercurio. Venere vi promette una situazione finanziaria confortevole, ma attenzione lo stesso: questo pianeta vi renderà anche molto ottimisti e facilmente spendaccioni.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’Oroscopo della settimana 27 novembre-3 dicembre raccomanda di fare piazza pulita del passato e di costruire una nuova vita amorosa con la persona che amate. Questo sarà il vostro obiettivo. In questo modo potrete dare una nuova vita alla vostra relazione d’amore.

Single, Marte vi darà un chiaro risveglio della vostra libido, con un enorme appetito in questo settore. In campo monetario, Saturno vi darà l’abilità nella gestione dei soldi. Combinerete felicemente l’intuizione con il senso della realtà. Evitate, però, di correre rischi eccessivi.

Capricorno – Con Saturno che influenza il settore della vita di coppia, il vostro rapporto non brillerà per colpa della distanza, freddezza, stanchezza. Non avrete voglia di fare qualche concessione, eppure, questo è il momento di fare appello alle vostre qualità di comprensione e tolleranza. Se siete stufi del vostro status di single, sotto l’impatto di Nettuno, non avrete problemi a incontrare la vostra anima gemella.

Se i sentimenti sono corrisposti, non esitate a dichiararvi il vostro amore: la fortuna aiuta gli audaci. Il clima astrologico di questa settimana favorirà tutto ciò che riguarda il lato materiale delle cose. Potrete approfittare di questa settimana benefica per realizzare i progetti finanziari o immobiliari che più vi stanno a cuore.

Acquario – Non confondete la professione con gli affari di cuore. Infatti, stimolati da Plutone, alcuni single potrebbero indulgere in interferenze tra lavoro e vita sentimentale – attrazione per un collega o il contrario. Se avete una relazione d’amore, rivendicherete il diritto alla libertà assoluta. Questo atteggiamento rischia di provocare gravi turbamenti nella vostra vita di coppia.

Anche se cercate di essere indulgenti e comprensivi, il vostro partner scoprirà che state oltrepassando il limite. Le prospettive finanziarie sono molto buone.

Pesci – Mercurio si prenderà cura della vostra vita amorosa. Con l’aiuto dei suoi impulsi, voi e il vostro partner vivrete una settimana armoniosa e gioiosa. Mantenendo diligentemente il fuoco dell’amore che vi anima, moltiplicherete mille volte le vostre possibilità di felicità. Single, data l’attuale configurazione astrologica, ci sarà amore, complicità, tenerezza, una meravigliosa intesa con la persona che amate o che incontrerete nell’immediato futuro. Sentirete il desiderio di spendere, ma fate attenzione.