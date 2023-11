L'oroscopo di giovedì 23 novembre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso l'ambito lavorativo, sentimentale e sociale. L'influenza delle stelle hanno un certo peso anche su hobby, interessi e prospettive personali. Disponibile anche la classifica per mettere in evidenza le posizioni di tutti i profili dal più fortunato al più sfortunato.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 23 novembre.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 23 novembre

Pesci (1° posto): le stelle staranno dalla vostra parte e, con la loro influenza, renderanno questa giornata davvero fortunata.

Vi muoverete con serenità, vivendo momenti ricchi di amore, amicizia e sentimenti. Le attenzioni romantiche non mancheranno.

Ariete (2° posto): vivrete questa giornata con grande ambizione. Cercherete di portare a termine tutte le mansioni, con particolare attenzione verso quelle lavorative. Avrete un bel rapporto con i colleghi di lavoro, ma non sopporterete la mancanza di responsabilità.

Acquario (3° posto): la situazione economica migliorerà, così come quella sentimentale. Vi aprirete al partner, provando a comprendere il suo punto di vista. Sarete altruisti anche nei confronti degli amici che vi dimostreranno tutto il loro affetto.

Bilancia (4° posto): vi metterete in gioco sul posto di lavoro.

Prenderete la parola, per cercare di attirare l'attenzione sulle vostre idee. Dovrete lottare per farvi ascoltare, però, qualcosa inizierà a cambiare in positivo. Ci sarà bisogno di tanta pazienza.

Gemelli (5° posto): non potrete fare a meno di condividere le parole dei vostri amici. Sarete molto legati e avrete diversi progetti in comune.

Cercherete di portarli avanti con determinazione e intelligenza. In nessun caso, abbandonerete tali obiettivi.

Scorpione (6° posto): vi fiderete degli amici, ma non del partner. Analizzerete bene i dettagli della relazione di coppia, per cercare di dare il giusto valore alle ultime discussioni e incomprensioni. Sarete convinti di poter risolvere la cosa, ma sarà necessario l'impegno di entrambi.

Toro (7° posto): farete fatica a tenere sotto controllo lo stress. Avrete bisogno di maggiori punti di riferimento. Per il momento, però, continuerete a mantenere un certo equilibrio. La storia d'amore con il partner vi farà battere il cuore e avvertire le farfalle nello stomaco.

Capricorno (8° posto): proverete a distinguervi dalla massa. La vostra ambizione vi porterà a ricoprire determinati ruoli. Purtroppo, in alcuni casi, non sarete in grado di gestirli. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non isolarvi e di imparare a chiedere aiuto.

Leone (9° posto): avrete bisogno di un cambiamento per quanto riguarda il vostro stato emotivo. Verrete trascinati dai sentimenti, senza riuscire a innalzare alcuna barriera.

Questo vi distrarrà, facendovi perdere di vista gli impegni lavorativi e famigliari.

Sagittario (10° posto): non presterete molta attenzione alle parole della famiglia. Sottovaluterete i loro consigli perché li riterrete poco compatibili con la vostra vita. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non prendere decisioni affrettate.

Cancro (11° posto): farete fatica a comunicare con il partner. La relazione di coppia andrà incontro ad alcuni ostacoli, dovuti anche a cause esterne. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non scagliarvi nei confronti della persona amata e di riflettere sulle parole da usare.

Vergine (12° posto): tenderete ad attaccare le persone care. Saranno una valvola di sfogo, ma questo potrebbe causare numerose discussioni. Non tutti saranno in grado di mettersi nei vostri panni. L'oroscopo consiglia di provare a mantenere la calma.