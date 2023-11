Si avvicina un nuovo fine settimana del mese di novembre per tutti i segni zodiacali. Arrivano quindi le previsioni e l'oroscopo del 10 novembre 2023 con quelle che saranno le ultime novità e i cambiamenti sia dal punto di vista sentimentale che professionale per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sono possibili delle dispute in questa giornata, è meglio evitare di alimentare polemiche superficiali. Nel lavoro serve prudenza, inoltre ci sono troppe spese adesso.

Toro: per i sentimenti potranno esserci ora possibili soluzioni a dei problemi, in particolare in quelle relazioni nate da poco.

Nel lavoro Mercurio non sarà più in opposizione, riconoscimenti importante per voi.

Gemelli: a livello sentimentale potranno accadere molte cose, comunque è un momento di tranquillità. Nel lavoro se vi hanno fatto delle proposte ora non si esclude che arrivi una bella novità.

Cancro: in amore fate attenzione a questa giornata che sarà sottotono e che porterà ad arrabbiarsi per motivi banali. Le discussioni quindi sono da evitare. A livello lavorativo qualche problema da risolvere c'è.

Leone: in amore le storie nate da poco potranno recuperare, in particolare se ci sono delle questioni irrisolte. Nel lavoro gestite al meglio le uscite economiche.

Vergine: per i sentimenti questa giornata nasce in maniera favorevole e di recupero.

Nel lavoro pianificate tutte le spese, visto che da mercoledì arriveranno dei pianeti in opposizione.

Stelle e oroscopo del 10 novembre 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso con diversi pianeti in aspetto favorevole una coppia potrà risplendere. Nel lavoro questo finalmente potrà essere un periodo di rinascita.

Scorpione: a livello sentimentale cercate di mantenere la calma in questa fase, in particolare se vivete da tempo una storia. Nel lavoro giornata importante quelle in arrivo e weekend migliore.

Sagittario: in amore Mercurio nel segno regala nuove opportunità, ci sarà la possibilità di riscattarsi. Nel lavoro alcune questioni andranno riviste, soluzioni in arrivo nelle prossime ore.

Capricorno: per i sentimenti sono possibili delle tensioni in queste ore, c'è voglia di chiarire molte cose. A livello lavorativo potreste sentirvi sotto pressione, quindi contate comunque solo su persone affidabili.

Acquario: a livello amoroso queste sono giornate importanti, c'è voglia di fare di più. Nel lavoro volete definire una volta per tutte alcuni rapporti che non funzionano.

Pesci: in amore siete in una fase di recupero, bisognerebbe scaricare ancora tensioni inutili. Nel lavoro buone idee che potranno rilanciarvi da qui alla prossima settimana.