Prende il via il secondo weekend del mese di novembre per tutti i segni zodiacale. Di seguito le previsioni e l'oroscopo di domenica 12 novembre 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Le predizioni delle stelle di domenica 12 novembre

Ariete: in amore le nuove storie vivranno qualche momento negativo, magari evitate di prendere tutto di petto. Nel lavoro ci sono dei progetti che diventeranno importanti dei prossimi mesi.

Toro: per i sentimenti la Luna in opposizione potrebbe portare qualche dubbio, ma comunque arriveranno chiarimenti nelle prossime ore.

Nel lavoro potreste rimettere in discussione un ruolo o delle scelte.

Gemelli: a livello sentimentale alcune provocazioni potrebbero mettervi contro la persona amata. I single del segno, invece, se hanno una persona che interessa dovrebbero farsi avanti. Nel lavoro - con Mercurio in opposizione - qualche divergenza non mancherà, quindi sarete in disaccordo su alcune idee coi colleghi.

Cancro: in amore è una giornata che aiuta il recupero, quindi supererete tutte le polemiche. A livello lavorativo non mancano le buone idee in questa giornata.

Leone: per i sentimenti alcuni discussioni andrebbero superate, le polemiche rischiano di mettere in difficoltà una coppia. Nel lavoro giornata che porterà dei buoni consigli.

Vergine: in amore dei pianeti in buon aspetto aiutano nel complesso e migliorano la capacità di amare, se qualcuno è stato contro di voi non pensateci. Nel lavoro stelle che aiutano a programmare nuovi progetti.

Bilancia: in amore gli incontri saranno da vivere con maggiore libertà, la Luna favorevole aiuta. A livello lavorativo potrete costruire qualcosa in più adesso.

Scorpione: in amore la Luna a breve sarà nel segno, quindi c'è grande voglia di recuperare. Nel lavoro arriva un periodo impegnativo, state facendo comunque dei buoni progetti per il futuro.

Sagittario: per i sentimenti se il vostro cuore è solo ora potreste cercare di rincuorarvi con qualche nuova storia. Facile che ritorni qualcuno dal passato.

Nel lavoro questo è un periodo di revisione, occasioni per fare qualcosa di diverso.

Capricorno: in amore è una giornata in cui sarà possibile recuperare sul piano delle emozioni. Nel lavoro dovrete affrontare nuove competizioni.

Acquario: a livello sentimentale è una giornata che può essere ricca di incomprensioni e discussioni, sarà quindi meglio parlare con cautela. Nel lavoro ci sono troppe preoccupazioni al momento, quindi evitate di fare il passo più lungo della gamba.

Pesci: in amore si potranno superare delle preoccupazioni, in particolare per le coppie in crisi. Nel lavoro alcune collaborazioni saranno interessanti, ora non manca una buona capacità di azione.