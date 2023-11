Si avvicina un nuovo weekend del mese di novembre, intanto sono disponibili le previsioni e l'oroscopo di venerdì 24 novembre 2023 con le ultime novità dal punto di vista astrologico in amore e nel lavoro per tutti dall'Ariete ai Pesci. In particolare la Bilancia deve ritrovare energia in amore.

Le previsioni astrologiche del giorno

Ariete: in amore è meglio non tenersi le cose dentro, probabilmente arriverà qualcosa di bello visto che diversi pianeti sono favorevoli. Nel lavoro non si escludono delle buone novità per chi ha un'attività in proprio.

Toro: per i sentimenti il fine settimana parte in maniera tranquilla, quindi organizzate qualcosa di piacevole. Nel lavoro riflettete e capite quali sono le reali priorità.

Gemelli: a livello sentimentale è necessaria una revisione, c'è voglia di portare avanti incontri speciali. Nel lavoro mandate avanti i nuovi progetti e non fermatevi di fronte ai ritardi.

Cancro: in amore c'è troppa intolleranza a causa della Luna dissonante ma da domani si andrà a recuperare. A livello lavorativo le relazioni che partono ora saranno promettenti.

Leone: a livello sentimentale è un momento favorevole da sfruttare visto che Marte non è più in opposizione e si potrà iniziare a vivere tutto in maniera più tranquilla.

Nel lavoro le preoccupazioni maggiori riguardano l'ambito economico: è meglio evitare di fare il passo più lungo della gamba.

Vergine: in amore la mattinata è stabile, poi il fine settimana porterà qualcosa in più, affrontate con coraggio alcune questioni. Nel lavoro gli appuntamenti andranno gestiti con attenzione.

Bilancia: a livello sentimentale le incomprensioni possono essere difficili da superare, bisognerà ritrovare un po' di energia.

Nel lavoro è buona la condizione generale, la giornata comunque non porta soluzioni immediate.

Scorpione: a livello amoroso la situazione invita a essere più ottimisti, è meglio dare spazio alle relazioni vere. Nel lavoro è un periodo di buone intenzioni da sfruttare.

Sagittario: a livello sentimentale Mercurio nel segno porta un'ottima capacità di azione, vivrete il weekend con tranquillità.

A livello lavorativo fate le vostre proposte e sviluppate nuovi progetti.

Capricorno: per i sentimenti se ci sono problemi da risolvere è meglio agire adesso e superare ogni polemica. Nel lavoro ci sono delle spese di troppo e delle piccole complicazioni da risolvere.

Acquario: a livello amoroso di amicizie che nasceranno ora saranno interessanti con diversi pianeti favorevoli, torna il sereno. Nel lavoro ci sono troppi problemi contemporaneamente ma questa ultima parte del mese porta soluzione.

Pesci: in amore le relazioni che nascono ora saranno importanti, sfruttate al meglio ogni cosa che arriva. Nel lavoro non si esclude che arrivino buone intuizioni anche nel weekend con la Luna favorevole.