Prosegue l'ultima settimana di novembre per tutti segni zodiacali. In questa sede approfondiamo le previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 29 novembre con le stelle e l'oroscopo in amore, salute e lavoro. In particolare si preannunciano delle soluzioni professionali per l'Acquario.

La prima sestina

Ariete: non vi sentite particolarmente energici in questo periodo, nel lavoro non mancano però delle situazioni vantaggiose da sfruttare. In ambito sentimentale sono possibili dei contrasti da affrontare, provate a gestire al meglio le polemiche.

Toro: in amore ci saranno delle tensioni da affrontare, vi sentite comunque più forti grazie anche alla luna nel segno. In ambito professionale cercate di non innervosirvi se qualcuno non è dalla vostra parte.

Gemelli: è un momento di ripresa a livello di energie. Nel lavoro non tutto va come vorreste. Essendoci diversi pianeti in opposizione cercate di essere prudenti in ambito sentimentale.

Cancro: la giornata sarà caratterizzata da cambiamenti in ambito sentimentale che potrebbero portare a delle tensioni. In ambito professionale sarà meglio gestire con più attenzione i rapporti.

Leone: è un buon momento in amore, vi sentite più passionali. In ambito lavorativo nonostante delle agitazioni riuscirete ad ottenere ciò che desiderate.

Vergine: vi sentite giù di corda in amore, non riuscite a vivere il vostro rapporto in modo sereno. Nel lavoro potete trovare delle soluzioni a questioni che vi infastidiscono da tempo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: i single del segno è possibile che facciano degli incontri interessanti, sfruttate bene le vostre carte.

Nuovi progetti in vista riguardano l'ambito se lavorativo.

Scorpione: vi sentite più forti, luna sarà in buon aspetto nel segno e i single potrebbero fare anche degli incontri interessanti. Nel lavoro ci sono delle problematiche che non sarà semplice affrontare.

Sagittario: è momento interessante in ambito sentimentale, ideale per fare passi in avanti.

Non mancheranno delle opportunità per quel che riguarda in ambito lavorativo.

Capricorno: delle possibili polemiche riguardano l'ambito sentimentale, attenzione a non cadere in errore. Nel lavoro gestite ogni situazione con calma.

Acquario: il Sole è dalla vostra parte e vi aiuta a risolvere delle problematiche in ambito lavorativo, trovando quindi delle soluzioni. Siate più sensibili per quel che riguarda le questioni amorose.

Pesci: in amore si potranno risolvere delle problematiche in sospeso. Nel lavoro qualcuno potrebbe provocarvi, cercate di reagire al meglio.