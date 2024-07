L'oroscopo della giornata di venerdì 26 luglio vedrà il pianeta Mercurio passare nel segno della Vergine, che troverà idee promettenti per i propri progetti professionali, mentre il Leone dovrà mantenere una certa efficienza nei propri progetti. Muta l'atmosfera al lavoro per i nativi Gemelli, che dovranno saper gestire le loro mansioni anche sotto pressione. Il Toro riprende idee chiuse nel cassetto, mentre la Bilancia è impulsiva.

Previsioni oroscopo venerdì 26 luglio 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana molto interessante per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna sarà dalla vostra parte, così come Venere porterà un po’ di luce dal segno amico del Leone. Potrebbe essere un buon momento per dedicare un po’ di tempo solo per la persona che amate. In campo lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, ma con Marte e Giove favorevoli, potrete ancora provare a mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che riporteranno in auge il settore professionale, dopo alcune settimane poco produttive. Con Mercurio in arrivo nel segno della Vergine, potrebbe essere il momento giusto per riprendere alcune idee rimaste chiuse dentro a un cassetto. In amore avrete ancora alcune difficoltà nel mostrare i vostri sentimenti considerato Venere in quadratura.

Abbiate pazienza, e presto le cose cambieranno. Voto - 7️⃣

Gemelli: l'atmosfera in campo professionale potrebbe farsi più complicata del previsto nel prossimo periodo ora che Mercurio sarà in quadratura. Ci saranno alcuni imprevisti da risolvere, che rallenteranno lo sviluppo dei vostri progetti. Fortunatamente, Giove e Marte favorevoli vi daranno una mano.

Sul fronte amoroso vi sentirete bene con il partner. I suoi consigli potrebbero rivelarsi molto preziosi. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile in questa giornata di venerdì. La vostra relazione di coppia sarà tutto sommata discreta, ma mai eccessivamente romantica a causa di alcune incertezze causate dalla Luna. In campo professionale avrete buone risorse a disposizione, che dovrete saper sfruttare al meglio per poter raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà il pianeta Mercurio lasciare il vostro segno zodiacale a partire da questo venerdì. Sul fronte professionale sarete ancora capaci di metterci impegno in quel che fate, ma l'entusiasmo lentamente potrebbe calare. In ambito amoroso continuerete a essere dolcissimi insieme alla persona che amate, curando al meglio il vostro legame con il partner. Voto - 8️⃣

Vergine: sarete spinti dal sostegno di Mercurio in congiunzione a partire da questo venerdì di luglio. Si aprirà un periodo promettente per i vostri progetti, che finalmente potrebbero trovare la giusta direzione. Per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale, vi sentirete bene insieme alle persone che amate.

Evitate dunque cattive compagnie. Voto - 7️⃣

Bilancia: alcuni cambiamenti astrali potrebbero rendere più difficile del previsto questa giornata di venerdì. Mercurio si metterà alle vostre spalle, e potrebbe spingervi ad agire d'impulso con i vostri progetti. Non tutte le vostre idee dunque potrebbero essere adeguate. In amore attenzione alla posizione sfavorevole della Luna, che potrebbe causare spiacevoli discussioni con il partner. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di venerdì che vedrà il pianeta Mercurio spostarsi in una posizione più favorevole per voi. In campo professionale potrebbero finalmente arrivare nuove idee, utili per rimettervi in carreggiata. Sul fronte amoroso faticherete ancora un po’ a far emergere i vostri sentimenti.

Anche voi single sarete piuttosto riservati. Voto - 7️⃣

Sagittario: settore professionale che vedrà insorgere ulteriori difficoltà ora che Mercurio si trova in quadratura. Insieme a Giove e Marte in opposizione, non sarete spesso nelle condizioni ideali per poter gestire bene le vostre mansioni. In amore queste stelle vi daranno ancora supporto. Con la Luna e Venere favorevoli, i vostri sentimenti nei confronti del partner saranno ben chiari. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo di novità in campo professionale per voi nativi del segno. L'arrivo di Mercurio nel segno della Vergine vi permetterà di trovare idee interessanti per i vostri progetti, ottimizzando le risorse a vostra disposizione. In amore sarà una giornata altalenante.

La Luna in quadratura potrebbe causare piccole discussioni con il partner. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale discreta in questa giornata di venerdì. La Luna sarà dalla vostra parte, aiutandovi a costruire un legame migliore con il partner, nonostante Venere opposta. Nel lavoro Mercurio non sarà più negativo nei vostri confronti. Con Marte e Giove favorevoli inoltre, sarà possibile cercare di risalire la china e proporre progetti migliori. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di venerdì che vedrà questo cielo annuvolarsi ulteriormente per voi, almeno per quanto riguarda il campo professionale. Mercurio si sposterà in opposizione, e con stelle come Marte e Giove in quadratura, non sarete sempre così abili nelle vostre mansioni. In amore sarà un preludio di weekend interessante per voi, che potrebbe darvi qualche soddisfazione con la persona che amate. Voto - 7️⃣