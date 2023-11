L'Oroscopo per la settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 per il settore della fortuna vede un rialzo eccezionale per i segni di fuoco, a partire dal segno dell'Ariete, il quale avrà delle opportunità lavorative decisamente fortunate. Intanto il Leone avrà molta voglia di osare.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna con la relativa classifica settimanale.

L'oroscopo della fortuna della settimana: affari al top per Sagittario

1° Ariete: arriveranno delle occasioni decisamente fortunate.

Gli affari saranno più remunerativi e importanti del solito sul piano della carriera. Vi sentirete molto energici e attivi anche dal punto di vista comunicativo con la vostra squadra di lavoro. Raggiungerete anche altre tipologie di traguardi.

2° Sagittario: finalmente riuscirete a soddisfare qualche affare su cui avete lavorato a lungo, ma la sorpresa decisamente più soddisfacente per voi saranno i guadagni che vi permetteranno di fare degli investimenti importanti.

3° Vergine: i successi potrebbero davvero moltiplicarsi nel corso della settimana. Finalmente si sbloccherà anche qualche progetto decisamente ambizioso che potrebbe essere un valido ausilio per incrementare i guadagni. Potrete prendervi qualche pomeriggio per fare shopping.

4° Bilancia: l'ambito professionale sarà accompagnato da una sintonia nella squadra di lavoro che in questo momento sarà più prolifica che mai. Anche la vostra carriera subirà un forte decollo. Le energie e la creatività saranno due elementi fondamentali per poter proseguire con dei progetti personali molto ambiziosi.

Toro fortunato

5° Gemelli: la settimana inizierà con dei forti successi sul lavoro e delle gratificazioni personali. Avrete un atteggiamento fortemente stakanovista che vi permetterà di fare moltissimo e incrementare così la vostra produttività. Farete dei passi in avanti anche con la creatività e l'intraprendenza.

6° Leone: la voglia di mettervi in gioco in questo momento si farà sempre più forte e la vostra determinazione nel perseguire i vostri obiettivi non sarà da meno.

La fortuna vi darà tutto il supporto di cui necessitate per poter ottenere le ricompense e i guadagni che avete desiderato e che soprattutto vi servono per la quotidianità.

7° Toro: la fortuna ora sarà presente, quindi avrete modo di dimostrare di avere delle qualità che sembreranno nuove anche per voi stessi. La vostra squadra di lavoro sarà molto affiatata e collaborativa. Non ci saranno ostacoli molto grandi da affrontare, ma qualche piccola sfida sì.

8° Acquario: avrete modo di fare qualcosa che possa preparare il terreno a qualcosa di futuro. Ora la fortuna è un po' traballante. Intanto voi dovrete fare più attenzione a come gestite le vostre risorse di carattere pecuniario. Secondo l'oroscopo vi sentirete all'altezza nella risoluzione di alcune faccende burocratiche abbastanza difficili.

Stanchezza per Cancro

9° Cancro: avrete a cuore moltissime delle faccende di lavoro che si accavalleranno in questa settimana, purtroppo però subentrerà una forte stanchezza che di tanto in tanto nel corso delle giornate potrebbe essere controproducente per la vostra concentrazione. L'ambito di squadra non sempre troverà armonia e accordo fra le varie parti.

10° Pesci: dovrete avere una maggiore concentrazione se avete in mente di sviluppare qualche progetto in più nel corso di questa settimana. Fare qualcosa che ti faccia un po' staccare la spina dal lavoro e da altri impegni vari potrebbe essere un modo per ripartire più forti di prima. Avrete un rialzo significativo dei successi nel fine settimana.

11° Capricorno: avrete modo di risparmiare qualcosa in vista di qualche acquisto importante. Sul lavoro ci sarà incomprensione con la squadra, e le probabilità di avere un po' di fortuna in più saranno pressoché pochissime. Dovrete attendere un po' di tempo prima di vedere qualche risultato.

12° Scorpione: recuperare le energie è indispensabile per far fronte a una situazione leggermente svantaggiosa. Intanto potrete preparare dei progetti che in futuro potrebbero portarvi a fare qualche giro di vite molto importante nella vostra vita professionale.