I Toro trascorreranno una settimana interessante durante il periodo che va dal 18 al 24 dicembre. Per quel che riguarda l'oroscopo di coloro che sono in coppia ci saranno momenti particolarmente emozionanti. I single difficilmente si accontenteranno di una relazione che non li convince. Sul lavoro i nati del Toro saranno particolarmente ambiziosi e determinati.

L'amore in coppia

Chi è in coppia avrà la possibilità di mettere a disposizione del proprio partner tutte quelle attenzioni necessarie a creare una stabilità ancora più profonda. Non mancheranno i momenti dove le emozioni saranno talmente intense da poter rimanere per molto tempo nella mente dei principali attori protagonisti.

In sostanza la settimana renderà particolarmente onore a coloro che sono immersi in una relazione e non hanno nessuna intenzione di farla scendere di livello.

Previsioni per i single

I single vorranno mettere tutto l'impegno necessario per trovare una persona in grado di soddisfare le loro selettive esigenze. "Meglio soli che male accompagnati", sarà questo il moto dei single. Nessuno avrà intenzione di accontentarsi o di immergersi in rapporti che non porteranno da nessuna parte.

La sfera lavorativa

Anche per quel che riguarda la sfera lavorativa i Toro avranno l'ambizione di puntare in alto, non si accontenteranno delle briciole e cercheranno di soddisfare tutte le proprie aspettative. Ci sarà anche la possibilità di lavorare su un progetto che è stato messo formalmente da parte, ma mai dimenticato.

Non sarà una cosa agevole da portare a termine. ma rappresenterà certamente uno stimolo e un bisogno di raggiungere traguardi sempre più importanti e prestigiosi.

Alcune caratteristiche del segno del Toro

Una delle caratteristiche dei nati sotto il segno del Toro è quella di vivere in maniera forte le proprie emozioni, mettendo in pista prevalentemente la ragione.

Per la maggior parte dei nati sotto questo segno non è da escludere una dose eccessiva di gelosia e possessività, che a volte rendono difficoltoso vivere all'interno di una relazione. I nati nel segno credono molto nelle amicizie e difficilmente perdono di vista le persone alle quali decidono di legarsi. Nel caso però decidano di interrompere un rapporto, di qualsiasi natura esso sia, difficilmente tornano sui propri passi e non perdonano molto facilmente, lo fanno solo in alcune eccezioni.