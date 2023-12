L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 dicembre. Al nastro di partenza la giornata numero cinque dell'attuale settimana, ovvero quella di venerdì, valorizzata dall'ingresso della Luna in Acquario. Ansiosi di scoprire se anche il vostro segno potrà avere supporto positivo dall'Astrologia quotidiana? Certo che si, a patto di rientrare in uno dei seguenti simboli astrali: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Infatti in questo contesto andremo ad analizzare in esclusiva i soli segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 15 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Si prevede poco positiva questa parte della settimana, con un venerdì valutato con la sigla del "sottotono". In generale, diverse questioni reclamano la vostra attenzione, ma voi continuate a fare spallucce. In amore, contraddizioni e sbalzi d'umore saranno i veri protagonisti! Certamente non mancherà chi ve lo farà notare, per prima il partner, e dovrete contare fino a dieci, cento, mille prima di rispondere e reagire di impulso. Per quanto possibile, cercate quindi di mantenere la calma, è solo una giornata storta: passerà!

Single, ve ne state per conto vostro tenendovi alla larga da tutto ciò che è rumore, movimento, confusione; non avete alcuna voglia di socializzare. Rimuginate sul comportamento di alcune persone oppure di un'amica/o che forse vi ha ferito, ma non serbate rancore: chiaritevi! Nel lavoro, avete molte qualità. Dovreste però evitare distrazioni; magari farsi sfuggire commenti che potrebbero essere mal interpretati.

Scorpione: ★★★★★. A questo giro la classifica premia il vostro segno regalando ben cinque stelle. In generale si prospetta un inizio molto positivo, con una giornata generosa in molti ambiti, ricca di incontri e confronti. I rapporti sociali saranno al centro dell'attenzione, ma anche quelli professionali vi daranno soddisfazioni inaspettate.

Tuttavia, in amore, potrebbe essere necessario correggere leggermente il tiro poiché ultimamente avete trascurato il vostro partner a causa di troppi impegni. I rapporti sociali sono in ottima forma e vi regalano soddisfazioni a destra e manca. In famiglia invece, potrebbe esserci una nuvola passeggera che vi turba: pazienza! Nel lavoro, sarete in grado di dare forma concreta alla vostra creatività e mettere in campo progetti che potrebbero migliorare la vostra posizione da diversi punti di vista. Sfruttate questa opportunità per dare il massimo e ottenere risultati significativi. Mantenete la determinazione e continuate a perseguire i vostri obiettivi professionali con impegno e passione.

Sagittario: ★★★★.

L'oroscopo del 15 dicembre pronostica una giornata legata alla solita routine. Durante gran parte della giornata, vi sentirete di buonumore e riuscirete a svolgere le attività che amate in modo veloce. In amore, anche se tra le coppie più solide ci sono stati alcuni diverbi, la passione riuscirà a mettere tutto da parte. Tuttavia, cercate sempre di moderare gli istinti negativi e mantenere la calma se doveste affrontare eventuali difficoltà. Insieme si può superare qualsiasi cosa, tenetelo a mente! I single saranno particolarmente interessati alle relazioni interpersonali. Avrete un modo di fare intrigante, anche se non del tutto spontaneo. Se desiderate nuove esperienze amorose, cercate di comunicare con qualcuno che apprezzi il dialogo con voi e sia disposto a godersi momenti di libertà in tranquillità.

Nel campo lavorativo, le stelle esalteranno la vostra creatività e stimoleranno nuove aperture verso esperienze mai vissute, magari in settori inesplorati. Provare qualcosa di nuovo non costa nulla. Siate aperti alle opportunità, sfruttate al massimo il potenziale creativo.

Oroscopo e stelle del 15/12 da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. In evidenza una giornata davvero "frizzantina", con ottime possibilità da sfruttare in ogni comparto della quotidianità. Sarete travolti da un'energia inarrestabile e otterrete risultati sorprendenti nel campo delle relazioni sentimentali. Le stelle renderanno la giornata vivace e piena di divertimento, sia per le coppie che per i single. L'influenza positiva di Venere vi permetterà di irradiare felicità a tutte le persone fortunate che vi circondano.

L'intesa con il partner sarà semplicemente splendida: trascorrerete una serata indimenticabile insieme. I single, grazie al cielo altamente performante, si trasformeranno in anime ancora più altruiste e generose di quanto lo siano di natura. Vi prenderete spontaneamente cura delle persone in difficoltà con una gentilezza e una sensibilità uniche. Nel lavoro, dimostrerete una straordinaria pazienza nell'affrontare anche le situazioni più complesse, risolvendo in modo impeccabile diverse questioni. Questo potrebbe essere il momento ideale per chiedere quel "famoso" aumento che vi spetta di diritto. Non lasciatevi sfuggire questa occasione ma fate valere le vostre capacità.

Acquario: 'top del giorno'.

In programma la presenza della Luna, questo venerdì in entrata nel vostro segno. L'amore sarà al centro dell'attenzione questo venerdì. Sentirete un'energia magnetica e una sensualità irresistibile. Se avete già una relazione stabile, vivrete una fusione di sentimenti intensa e emozionante, fuori dall'ordinario. Sarete sicuri che la persona al vostro fianco rimarrà estasiata dalla vostra presenza. Per i single, ci sono buone notizie in arrivo per coloro che cercano l'anima gemella. Potreste fare un incontro molto fortunato, a brevissimo, il che cambierà radicalmente la vostra vita: forse già questo sabato o nei prossimi tre o quattro giorni, chissà. Preparatevi a vivere un'esperienza straordinaria anche nel lavoro: le cose andranno molto bene.

Apprezzate ciò che avete e sfruttate al massimo le opportunità che si presenteranno. Se ci fossero aspetti che non vi soddisfano, mettetevi in azione per cambiarli. Avete il potere di creare il cambiamento che desiderate.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 15 dicembre, prevede un periodo abbastanza positivo, in molti settori. In campo amoroso, è consigliato moderare gli impulsi di orgoglio che a volte possono rendervi indisponenti. Potrebbe capitare che la giornata inizi con qualche inconveniente che potrebbe influire sull'umore. Tuttavia, fortunatamente, dopo l'ora di pranzo le cose miglioreranno notevolmente, grazie anche alle parole incoraggianti di qualcuno che saprà risollevare il vostro spirito.

È importante ricordare che l'amore è un sentimento complesso e delicato. Ogni relazione richiede impegno, comprensione e pazienza. Quindi, se avvertiste irritazione, cercate di mettere da parte l'ego focalizzando il punto di vista del partner. Se single e la giornata si prospetta senza particolari avvenimenti, né positivi né negativi e le cose dovrebbero andare senza intoppi. Iniziate focalizzandovi sulle faccende quotidiane. Avrete un'energia eccellente e una straordinaria resistenza alla fatica. Dedicatevi anche alla cura della vostra bellezza, vi aiuterà a fare colpo su chiunque. Nel lavoro, la giornata sarà vivace, specialmente se siete indipendenti e liberi da vincoli.