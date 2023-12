Le previsioni astrologiche dei Pesci per l'anno 2024 indicano che l'amore potrebbe riservare qualche incertezza e che il lavoro potrebbe portare a traguardi importanti.

Amore incerto per Pesci nel 2024

In amore ci potrebbero essere delle incertezze per i nati nel segno dei Pesci: per vivere serenamente da un punto di vista sentimentale dovranno essere spazzate via in tempi rapidi. Non ci dovrà essere spazio per i dubbi e i capisaldi del sentimento dovranno sempre prendere il sopravvento e avere la meglio. Coloro che sono in coppia potranno vivere in 2024 sostanzialmente tranquillo, cercando di evitare però di prestare il fianco ad alcune illazioni che non farebbero affatto bene alla relazione.

Fiducia in se stessi e molto autocontrollo, dovrà essere usata maggiormente la ragione e meno l'istinto. Coloro che sono ancora single potranno essere protagonisti di incontri davvero interessanti, che in molti casi potrebbero tramutarsi in frequentazioni e dare il via a qualcosa di realmente serio e duraturo. Se non si rientra in quest'ultima casistica non sarà il caso di disperarsi, si potrà sempre dire di averci almeno provato.

Pesci: lavoro e successo

Potrebbero essere ripresi seriamente alcuni progetti lavorativi, bisognerà dedicare ad essi tempo e costanza e nessun traguardo sarà così precluso. Il successo potrebbe arrivare in tempi molto brevi e i restanti mesi del 2024 dovranno essere di gestione e mantenimento dei risultati ottenuti.

Ci potrebbe essere la necessità di affidarsi a qualche collega volenteroso e capace per un supporto fondamentale, dopotutto l'unione fa sempre la forza. Soprattutto nella parte centrale dell'anno potrebbe verificarsi un periodo difficile, con alcune situazioni che sembreranno essere insormontabili, sarà necessario fare buon viso a cattivo gioco e andare avanti per la propria strada in maniera netta e decisa.

La fortuna non dimenticherà il segno dei Pesci

La fortuna non si dimenticherà certamente dei nati sotto il segno dei Pesci, sarà però necessario attendere un pochino perché potrebbe palesarsi in maniera evidente solo dopo il primo trimestre. Durante quel periodo ci potranno essere però delle piacevoli sorprese che potrebbero indirizzare in maniera molto positiva il resto dell'anno, sarà necessario sfruttare nel migliore dei modi tutte le possibilità che capiteranno e aiutare la dea bendata con la propria arguzia e tutte le abilità a disposizione.

Qualche soddisfazione economica potrebbe arrivare anche dal gioco, a patto che siano puntate sporadiche e che ci si investano pochi euro. La fortuna darà sostanzialmente una mano soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, sarà quindi un'alleata importante che andrà però meritata e ricercata.