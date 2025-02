L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 marzo 2025 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni per i segni dello zodiaco. Il periodo settimanale evidenzia l'entrata della Luna nel segno del Toro (voto 10), opportunamente sostenuti in ambito amoroso dai benevoli flussi lunari. Settimana eccelsa anche per i nati in Cancro (voto 9), in Gemelli (voto 8) e in Leone (voto 8). Purtroppo per l'Ariete (voto 5) sarà invece un periodo con pochissime occasioni per brillare.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 5.

La settimana presenta con un inizio molto positivo, grazie all'entrata di Mercurio nel segno, lunedì 3 marzo. Questo giorno offre l’opportunità di affrontare questioni che richiedono un impegno costante, riuscendo a fare progressi concreti. Martedì 4, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 vedranno un buon supporto astrale, garantendo stabilità e la possibilità di concludere attività già in corso. Mercoledì 5 sarà una giornata in cui sarà necessario rallentare, prendersi una pausa e affrontare alcuni imprevisti senza fretta. Giovedì 6 marzo, in particolare, richiede maggiore attenzione a dettagli pratici e organizzativi, con il rischio che qualche elemento sfugga a causa di distrazioni. In generale, la settimana sarà utile per consolidare ciò che è stato avviato, senza però grandi slanci verso novità.

Le valutazioni astrali giornaliere:

★★★★★ lunedì 3 marzo (Mercurio in Ariete);

★★★★ martedì 4, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9;

★★★ mercoledì 5 marzo;

★★ giovedì 6 marzo.

♉ Toro: voto 10. Periodo decisamente favorevole si prepara per il segno, con un inizio di settimana brillante grazie all'arrivo della Luna nel settore. Il giorno successivo, martedì 4, continuerà a portare positività e nuove opportunità, mentre venerdì 7 e domenica 9 vedranno i momenti di maggiore realizzazione, specialmente in ambito pratico.

Giovedì 6, mercoledì 5 e sabato 8 sono giornate da considerare molto positive, con possibilità di portare a termine progetti o attività che necessitano di pazienza. La settimana non presenta vere e proprie difficoltà, ma i giorni più adatti per ottenere risultati tangibili saranno quelli menzionati, dove sarà possibile consolidare qualsiasi iniziativa.

Le stelle consigliano di sfruttare appieno questa serie di giornate favorevoli per raccogliere i frutti di impegni passati, con particolare attenzione alla gestione delle risorse e degli impegni quotidiani.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 3 marzo (Luna in Toro);

lunedì 3 marzo (Luna in Toro); ★★★★★ martedì 4, venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6 e sabato 8.

♊ Gemelli: voto 8. La settimana si avvia positivamente, con lunedì 3 marzo che consente di avviare nuove attività o di concludere lavori in sospeso. Mercoledì 5 sarà il giorno migliore della settimana, dove si potranno raccogliere risultati grazie al supporto astrale che facilita la comunicazione e le collaborazioni. Martedì 4 e giovedì 6 offriranno altre buone opportunità, pur con qualche piccolo rallentamento.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 saranno giornate caratterizzate dalla necessità di concentrazione su compiti pratici e quotidiani, ma senza l’urgenza di prendere decisioni importanti. In generale, la settimana non presenterà ostacoli, ma richiederà attenzione per gestire tutte le richieste che arriveranno. L’importante sarà non disperdere le energie, focalizzandosi sugli obiettivi più urgenti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 5 marzo (Luna in Gemelli);

mercoledì 5 marzo (Luna in Gemelli); ★★★★★ martedì 4 e giovedì 6;

★★★★ lunedì 3, venerdì 7 e domenica 9;

★★★ sabato 8 marzo.

♋ Cancro: voto 9. Il periodo esaminato inizia con una buona predisposizione, soprattutto lunedì 3 marzo, quando le circostanze permetteranno di affrontare le prime giornate con ottimismo.

Mercoledì 5 e sabato 8 saranno giorni particolarmente positivi, ideali per concentrarsi su questioni di importanza crescente. Venerdì 7, top della settimana, garantirà una spinta decisiva per chiudere definitivamente i lavori o concludere trattative lasciate in sospeso. Martedì 4, giovedì 6 e domenica 9, pur offrendo meno entusiasmo, si segnaleranno comunque come giornate produttive, senza intoppi particolari. I giorni favorevoli suggeriscono di approfittare del periodo per rafforzare posizioni e migliorare l’efficacia nelle attività quotidiane. La settimana si conclude in modo soddisfacente, con il weekend che offrirà un buon momento per il bilancio finale.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 7 marzo (Luna in Cancro);

venerdì 7 marzo (Luna in Cancro); ★★★★★ mercoledì 5 e sabato 8;

★★★★ lunedì 3, martedì 4, giovedì 6 e domenica 9.

♌ Leone: voto 8.

Lunedì 3 marzo e martedì 4 vedranno un inizio abbastanza positivo, ma con la necessità di rimanere concentrati su compiti che non possiedono carattere innovativo. Mercoledì 5 e giovedì 6 saranno giorni decisivi per mettere a punto strategie e programmi già avviati, favorendo un buon andamento generale. Sabato 8 e domenica 9 vedranno i momenti migliori della settimana, con l’opportunità di raggiungere risultati tangibili nelle attività lavorative e personali. Nonostante la positività di questi giorni, sarà necessario non perdere di vista le piccole incombenze quotidiane. La settimana si concluderà con un finale soddisfacente, ma senza situazioni di particolare rilievo. L’andamento sarà equilibrato, con una costante ma non eccessiva spinta verso la realizzazione.

La valutazione della settimana:

Top del giorno domenica 9 marzo;

domenica 9 marzo; ★★★★★ giovedì 6 e sabato 8;

★★★★ martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7;

★★★ lunedì 3 marzo.

♍ Vergine: voto 6. Soddisfacente il periodo, con un lunedì 3 marzo che garantirà almeno una base di partenza solida. Giovedì 6 e venerdì 7 saranno i giorni migliori per concentrarsi su attività pratiche e progetti che richiedono attenzione ai dettagli. Mercoledì 5 e sabato 8 vedranno una lieve flessione, con una leggera difficoltà a portare avanti tutto come pianificato. Martedì 4, pur non essendo una giornata da dimenticare, non favorirà svolte decisive. Domenica 9 la settimana si concluderà con un piccolo rallentamento, ma senza difficoltà gravi.

L’impegno sarà necessario per superare le piccole difficoltà di routine, ma l’orientamento positivo delle stelle permetterà comunque di ottenere risultati soddisfacenti.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ giovedì 6 e venerdì 7;

★★★★ lunedì 3, mercoledì 5 e sabato 8;

★★★ martedì 4 marzo;

★★ domenica 9 marzo.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. L'Oroscopo prospetta un periodo positivo. Lunedì 3 marzo consentirà di prendere in mano situazioni pendenti, mettendo ordine nelle attività già in corso. Giovedì 6 e venerdì 7 sono giorni favorevoli per consolidare i risultati ottenuti e completare con successo ciò che è stato avviato. Sabato 8 e domenica 9 si riveleranno i momenti migliori, con la possibilità di raccogliere i frutti delle scelte fatte nei giorni precedenti.

Mercoledì 5 vedrà una lieve flessione, con alcuni imprevisti che potrebbero allungare i tempi di realizzazione. Martedì 4 sarà una giornata meno favorevole, in cui sarà necessario prestare maggiore attenzione alle comunicazioni e agli impegni quotidiani. In generale, la settimana avrà un andamento altalenante, ma i giorni più positivi offriranno possibilità di recupero e di miglioramento, soprattutto nel weekend.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ sabato 8 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e venerdì 7;

★★★ mercoledì 5 marzo;

★★ martedì 4 marzo.

♏ Scorpione: voto 6. L'inizio della settimana si prospetta ottimo, con un lunedì che permette di affrontare le prime attività con determinazione.

Giovedì 6 sarà un altro giorno favorevole, permettendo di risolvere alcune questioni in sospeso. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 saranno giorni positivi in cui riuscirete a concentrarvi sui progetti che richiedono tempo e attenzione, con una buona possibilità di realizzare i vostri obiettivi. Martedì 4 e mercoledì 5 segneranno giornate più complicate, in cui sarà necessario stare attenti a piccoli dettagli e a ciò che potrebbe andare storto. La settimana, quindi, non presenterà grosse difficoltà, ma dovrà essere affrontata con attenzione, senza dare nulla per scontato. Il weekend risulterà più favorevole per risolvere qualsiasi incombenza e fare progressi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 3 e giovedì 6;

★★★★ venerdì 7, sabato 8 e domenica 9;

★★★ martedì 4 marzo;

★★ mercoledì 5 marzo.

♐ Sagittario: voto 7.

La settimana inizia positivamente con lunedì fautore di iniziative interessanti. Martedì 4 marzo, il giorno top del segno, segnerà un ottimo momento per comunicare e fare nuove proposte, con una buona visibilità che favorirà le interazioni. Mercoledì 5 marzo confermerà la positività con risultati soddisfacenti, permettendo di consolidare i progressi. Giovedì 6 e domenica 9 avranno una buona influenza, con un’energia che permette di ottenere buoni risultati in modo equilibrato. Venerdì 7 sarà un giorno che richiederà attenzione ai dettagli, senza favorire decisioni importanti. Sabato 8 marzo si segnalerà come una giornata più tranquilla, senza particolari sviluppi ma ideale per consolidare ciò che è già stato fatto.

La settimana, quindi, si preannuncia complessivamente positiva, con i momenti migliori nelle giornate centrali.

Il bilancio settimanale:

Top del giorno martedì 4 marzo;

martedì 4 marzo; ★★★★★ lunedì 3 e mercoledì 5;

★★★★ giovedì 6 e domenica 9;

★★★ venerdì 7 marzo;

★★ sabato 8 marzo.

♑ Capricorno: voto 7. Il periodo si avvia con una partenza lenta ma stabile. Infatti lunedì 3 marzo sarà un giorno in cui dedicarsi a compiti pratici, senza forzare i tempi. Giovedì 6 marzo si rivelerà un giorno molto positivo, soprattutto per chi ha bisogno di consolidare attività professionali o progettuali, mentre mercoledì 5 e venerdì 7 saranno anch'essi giorni in cui sarà possibile fare progressi e portare avanti gli obiettivi prefissati. Sabato 8 marzo sarà una giornata da sfruttare con attenzione per mantenere alta la concentrazione e la produttività. Domenica 9 marzo e martedì 4 marzo non offriranno particolari vantaggi, ma nemmeno difficoltà gravi, risultando piuttosto neutrali. In generale, la settimana richiede pazienza, con l’opportunità di fare passi in avanti soprattutto grazie alle giornate favorevoli.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno giovedì 6 marzo;

giovedì 6 marzo; ★★★★★ mercoledì 5 e venerdì 7;

★★★★ martedì 4 e sabato 8;

★★★ domenica 9 marzo;

★★ lunedì 3 marzo.

♒ Acquario: voto 7. Le sette giornate analizzate si presentano interessanti, con lunedì 3 marzo che dà il via a una fase di riflessione su alcuni temi pratici. Sabato 8 marzo sarà il giorno migliore della settimana, quando l’efficacia delle vostre azioni sarà più evidente. Domenica 9 sarà anch’essa una giornata favorevole, utile per risolvere eventuali questioni in sospeso e definire obiettivi futuri. Martedì 4 e venerdì 7 sono giornate produttive, ma che richiederanno attenzione ai dettagli, senza però dare grandi soddisfazioni immediate. Giovedì 6 e mercoledì 5 saranno giorni in cui si dovrà procedere con maggiore cautela, prestando attenzione a evitare confusione o malintesi. In generale, la settimana sarà caratterizzata da un buon bilanciamento tra impegni quotidiani e soddisfazioni professionali, con picchi nei giorni migliori.

La valutazione astrologica inerente le giornate da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 8 marzo;

sabato 8 marzo; ★★★★★ lunedì 3 e domenica 9;

★★★★ martedì 4 e venerdì 7;

★★★ giovedì 6 marzo;

★★ mercoledì 5 marzo.

♓ Pesci: voto 6. La settimana per i Pesci inizierà positivamente con lunedì 3 marzo, quando sarà possibile concentrarsi su attività pratiche e ordinarie. Martedì 4 marzo sarà il giorno migliore, in cui sarà possibile fare un buon passo in avanti su più fronti. Mercoledì 5 e giovedì 6 vedranno progressi moderati, con il bisogno di affrontare anche alcune difficoltà logistiche. Sabato 8 marzo sarà una giornata da gestire con attenzione, soprattutto se ci sono progetti in corso che richiedono una conclusione. Venerdì 7 e domenica 9 non si segnalano come giorni particolarmente favorevoli, ma comunque stabili, offrendo un buon supporto se gestiti con criterio. La settimana, pur non essendo eccessivamente complicata, vedrà la necessità di rimanere concentrati, soprattutto nelle giornate più caotiche.

L'interpretazione degli astri per l'arco della settimana: