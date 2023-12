Con il 2024 alle porte è giunto il tempo di conoscere l'Oroscopo di ogni segno zodiacale e comprendere come sarà il nuovo anno. I prossimi 12 mesi si riveleranno molto interessanti per i nativi Capricorno, forti dell'unione di Giove e Urano in buon aspetto, mentre Pesci dovrà combattere con momenti altalenanti sia in campo sentimentale che professionale. Scorpione potrà esprimere tutto il suo potenziale al lavoro grazie a un forte Saturno in trigono, mentre il nuovo anno dei nativi Bilancia si rivelerà abbastanza equilibrato. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del 2024 [VIDEO] per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

Previsioni oroscopo 2024, seconda parte

♎Bilancia: il vostro 2024 si rivelerà abbastanza discreto secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere porterà equilibrio nella vostra vita sentimentale, ma dovrete tenere conto che il pianeta dell'amore non sarà sempre dalla vostra parte. Ci saranno periodi d'oro per la vostra relazione di coppia o, se siete single, per trovare la persona giusta per voi. I mesi di gennaio, luglio, settembre e dicembre saranno i più indicati per mettere in risalto il vostro rapporto, e trovare opportunità di crescita per voi e il partner. Sul fronte professionale i primi mesi saranno di rodaggio per voi, utili per inquadrare bene la vostra situazione attuale e prendere la direzione giusta.

Con l'arrivo di Giove in Gemelli, i prossimi mesi saranno decisamente più interessanti, dove potrete esprimere bene il vostro potenziale e poter finalmente lanciare la vostra carriera professionale. Amore - 8️⃣ Lavoro - 7️⃣ Fortuna - 8️⃣

♏Scorpione: un forte Saturno in trigono dal segno amico dei Pesci vi accompagnerà anche in questo 2024.

Secondo l'oroscopo, sarà un periodo di stabilità, di certezze accumulate e da accumulare. Certo, nei primi mesi dell'anno potreste faticare un po’ di più a esprimere il vostro potenziale a causa di Giove opposto, ma con l'arrivo dell'estate potrebbero aprirsi nuove interessanti opportunità di crescita che non andranno assolutamente ignorate.

Non sarà dunque una questione di fortuna, ma di grande impegno da parte vostra se riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti, quest'anno sarà tutto sommato soddisfacente. Per chi è impegnato ci sarà una buona stabilità, che non metterà in discussione il vostro rapporto. Se siete single forse non dimostrerete un grande interesse in questo campo. Ciò nonostante, le cose potrebbero cambiare quando capirete di avere trovato la persona giusta per voi. Amore - 7️⃣ Lavoro - 8️⃣ Fortuna - 7️⃣

♐Sagittario: oroscopo dell'anno 2024 che non promette grandi cose per voi nativi del segno. I movimenti astrali che ci saranno nei prossimi 12 mesi non saranno del tutto a vostro favore.

Sarà importante dunque approfittare della prima parte dell'anno per cercare di massimizzare i vostri progetti ed evitare spiacevoli imprevisti in futuro. L'arrivo di Giove in Gemelli infatti potrebbe rendere l'avanzare dei vostri progetti più complicato del previsto. Certo, la strada non sarà del tutto in salita. Avrete momenti favorevoli, ad esempio nei mesi di aprile e novembre, quando Mercurio sarà in trigono. In ogni caso, non sarà tutto così semplice. Per quanto riguarda i sentimenti invece avrete buoni momenti nel corso dell'anno, ma anche qui dovrete tenere gli occhi aperti. Il pianeta dell'amore infatti potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote a volte. Se state vivendo un rapporto travagliato non sarete sempre affiatati nei confronti del partner.

Se siete single e volete conquistare una persona per voi importante, non dovrete essere sempre diretti. Amore - 7️⃣ Lavoro - 6️⃣ Fortuna - 6️⃣

♑Capricorno: il prossimo anno sarà per voi molto interessante secondo l'oroscopo. Forti dell'unione tra Giove e Saturno, almeno nella prima parte dell'anno, potrete ambire davvero in alto, e cercare di raggiungere importanti obiettivi. Il sostegno di Mercurio in questo periodo si rivelerà un valore aggiunto. Successivamente Giove si allontanerà dal vostro cielo, ciò nonostante, se avete svolto un buon lavoro nei mesi precedenti, con la giusta organizzazione sarà possibile continuare lungo la giusta direzione e raggiungere importanti traguardi. Sul fronte sentimentale partirà molto bene quest'anno grazie al sostegno di Venere.

Single oppure no, il periodo invernale sarà il più indicato per consolidare il vostro legame con il partner, o per costruire nuovi rapporti. Infine, avrete modo di chiudere bene l'anno, considerato che Venere si muoverà in modo quasi ciclico, tornando dunque in posizioni per voi agiate. Amore - 9️⃣ Lavoro - 8️⃣ Fortuna - 8️⃣

♒Acquario: sarà un 2024 tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner si rivelerà piuttosto soddisfacente, ma dovrete tenere a mente che non sempre potrete ambire a una relazione sempre stabile, romantica e affiatata. Ci saranno momenti dove potreste sollevare dei dubbi, anche a causa di Venere in cattivo aspetto. Sarà importante dunque non perdere di vista il perché amate il partner e credere fermamente nel vostro rapporto, anche quando non sarete così sicuri di quello che provate.

Se siete single sarà possibile fare nuovi rapporti, ciò nonostante non dovrete correre e bruciare le tappe. Sul fronte professionale quest'anno potrebbe regalarvi intense soddisfazioni, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando il pianeta Giove si troverà in trigono dal segno dei Gemelli. Se nei primi mesi avrete ancora qualche difficoltà nel trovare la giusta direzione per voi, a partire dalla prossima estate, tutto potrebbe apparirvi in modo più chiaro. Amore - 7️⃣ Lavoro - 7️⃣ Fortuna - 7️⃣

♓Pesci: configurazione astrale che vi vedrà combattere con momenti altalenanti nel corso del prossimo anno. Soprattutto sul fronte professionale, il pianeta Giove sarà in contrasto con Saturno dal mese di maggio.

Il vostro operato sarà sicuramente positivo nella prima parte dell'anno, per cui, se avete importanti progetti in corso d'opera, diventerà importante portarli a termine con successo il prima possibile. Nella seconda parte dell'anno avrete buone risorse dalla vostra parte grazie a Saturno, ciò nonostante dovrete essere in grado di sfruttarle al meglio per concretizzare nuovi progetti. Per quanto riguarda i sentimenti dimostrerete sempre maturità e responsabilità nei confronti del partner. Considerata però l'influenza altalenante di Venere, non sempre metterete al centro i sentimenti all'interno del vostro rapporto. Va bene pensare alla stabilità della vostra relazione, ma dovrete anche dimostrare buone emozioni e romanticismo.

Sfruttate dunque i mesi di febbraio, marzo, giugno e ottobre per rendere più romantico il vostro rapporto. Se siete single avrete buone occasioni per trovare l'amore. Cercate però di essere più carismatici di fronte a colui o colei che potrebbe essere la persona giusta per voi. Amore - 7️⃣ Lavoro - 7️⃣ Fortuna - 6️⃣