È arrivato il momento di salutare il 2023, di fare bilanci e accogliere il 2024, seguendo l'Oroscopo del nuovo anno relativamente ai primi sei segni zodiacali. In particolare Giove regala fortuna ai Gemelli, mentre il Leone sarà piuttosto ambizioso.

Previsioni oroscopo 2024, prima parte

♈Ariete: il vostro 2024 sarà interessante, grazie ad alcuni transiti planetari per voi cruciali. Ottimo il mese di gennaio, con un trio di pianeti formato da Venere, Marte e Mercurio favorevole, che porterà un eccellente equilibrio tra amore e lavoro. La situazione si capovolgerà a febbraio, con questi pianeti che passeranno in Capricorno.

Dovrete avere dunque un po’ di pazienza, anche perché nei mesi successivi sarà importante pianificare nuovi progetti sentimentali e professionali, che esploderanno durante la seconda parte dell'anno. In amore infatti, le occasioni per conoscere nuove persone con cui legare, o per consolidare il vostro legame con il partner aumenteranno, e vi avvierete verso una fine dell'anno molto interessante. Sul fronte professionale godrete del transito favorevole di Giove e di Marte, che vi spingeranno a gestire con forza e un po’ di fortuna i vostri progetti. ❤Amore - 8️⃣ Lavoro - 8️⃣ Fortuna - 9️⃣

♉Toro: sarà un anno piuttosto soddisfacente. Nella prima parte dell'anno godrete ancora del favore di Giove in congiunzione, che porterà un po’ di fortuna nella vostra vita quotidiana.

In amore avrete modo di sentirvi felici con la persona che amate. I mesi di febbraio, maggio e dicembre si riveleranno i più adeguati per mettere al centro il vostro rapporto, oppure per legare con una persona importante della vostra vita se siete single. Sul fronte professionale Giove renderà più semplice lo svolgimento di alcune vostre mansioni in questa prima parte dell'anno.

Certo, il pianeta della fortuna successivamente si allontanerà, ciò nonostante avrete ancora buone opportunità per gestire bene le vostre mansioni, soprattutto grazie all'esperienza maturata. ❤Amore - 8️⃣ Lavoro - 8️⃣ Fortuna - 8️⃣

♊Gemelli: Il 2024 sarà segnato dalla presenza benefica di Giove, che caratterizzerà in particolare la seconda parte dell'anno.

Soprattutto sul fronte professionale sarà possibile provare a investire su nuovi progetti, che se gestiti bene potrebbero darvi importanti soddisfazioni. Non sempre potreste avere una visione chiara di quel che fate, soprattutto quando Mercurio non sarà dalla vostra parte, nei mesi di marzo, agosto e dicembre. L'importante sarà credere in ciò che fate e andare avanti nonostante tutto. Sul fronte sentimentale sarà un anno molto interessante. Venere porterà equilibrio e belle emozioni per il vostro rapporto. Di contro, sarà molto importante non dare per scontato il vostro rapporto, soprattutto in quei momenti dove non siete sicuri dei vostri sentimenti. Se siete single avrete interessanti occasioni romantiche, che però dovrete essere in grado di concretizzare.

❤Amore - 8️⃣ Lavoro - 8️⃣ Fortuna - 9️⃣

♋Cancro: può essere un anno da incorniciare per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alle tante opportunità che possono arrivare nel corso dell'anno. Dovrete però essere in grado di cogliere queste occasioni in arrivo per godere di una posizione più avvantaggiata in ogni campo. Per quanto riguarda i sentimenti infatti, soprattutto per voi cuori solitari, sarà importante sfruttare il prossimo periodo estivo, quando il pianeta Venere navigherà in posizioni a voi favorevoli. Se invece la vostra storia d'amore va avanti da molti anni, può essere il momento adatto per portarla a un livello superiore. Per quanto riguarda il lavoro avrete Giove ancora favorevole nella prima parte dell'anno, per poi mettersi alle vostre spalle.

Non avrà un'influenza negativa su di voi, ciò nonostante sarà necessario non vivere di rendita, e rinnovarsi continuamente per portare sul piatto nuovi progetti e risultati migliori, sfruttando poi la posizione favorevole di Marte e Mercurio, nei mesi di marzo, maggio, luglio e novembre. ❤Amore - 8️⃣ Lavoro - 8️⃣ Fortuna - 7️⃣

Leone: da un po’ di tempo sperate in una ripresa e una crescita sul fronte professionale, che purtroppo non si è mai rivelata del tutto nell'ultimo periodo. Ora, secondo l'oroscopo del 2024, sarete piuttosto ambiziosi, con la voglia di prendere in mano la vostra vita e cercare di migliorare. Ci proverete davvero, ma per ottenere buoni risultati dovrete aspettare l'arrivo di Giove in sestile per vedere i primi risultati e muovere i primi passi verso il successo.

Dovrete dunque avere ancora pazienza, ma al tempo stesso, dovrete perseverare in quel che fate. In amore Saturno non sarà particolarmente influente, mentre nel periodo di Giove in quadratura, potreste prendere la decisione di chiudere un capitolo della vostra vita in favore di uno nuovo. Non sempre il vostro rapporto con il partner sarà affiatato, ciononostante quello che proverete è vero, dovrete soltanto riuscire a dimostrarlo. Tra le vostre amicizie alcune potrebbero incrinarsi e toccherà a voi decidere se raddrizzarle oppure no. ❤Amore - 7️⃣ Lavoro - 7️⃣ Fortuna - 7️⃣

Vergine: non sarà un anno eccezionale per quanto riguarda la fortuna, soprattutto a partire da giugno, considerato Giove in quadratura.

Questo movimento astrale potrebbe mettervi in difficoltà anche in amore e al lavoro, nonostante tutto il vostro impegno. Se state vivendo una relazione sentimentale piuttosto complicata, la prima parte dell'anno sarà fondamentale per capire cosa potete fare. Il pianeta Venere vi farà ragionare con il cuore, soprattutto in quei mesi in cui sarà favorevole (febbraio, maggio, agosto e dicembre), ciò nonostante dovrete anche essere razionali, e capire cosa sia più giusto per voi e per il partner. Per quanto riguarda il lavoro l'influenza di Saturno si farà sentire ancora parecchio, rendendo complicato lo svolgimento di alcuni progetti. In ogni caso, potrebbero comunque arrivare interessanti occasioni ma che devono essere valutate con molta attenzione affinché possiate continuate a progredire.

❤Amore - 7️⃣ Lavoro - 7️⃣ Fortuna - 6️⃣

L'oroscopo dell'anno 2024 continua con la seconda parte, con le previsioni astrologiche dei nativi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.