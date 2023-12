L'Oroscopo della settimana dal 1° al 7 gennaio 2024 è pronto a dare un voto ai sette giorni in arrivo. In questo caso, ad essere direttamente interessati alle predizioni sono i segni della prima sestina: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima però ci preme diamo un cenno sui prossimi transiti astrali e poi approfondire le previsioni astrologiche da lunedì 1 a domenica 7 gennaio segno per segno.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana in esame presenta tre fasi importanti legate ai prossimi transiti lunari. La Luna entrerà in Bilancia questo mercoledì 3 gennaio alle ore 1:46, dando così il via al percorso settimanale all'interno di un segno d'aria.

Il secondo momento significativo avverrà venerdì 5 gennaio alle ore 13:38, con il passaggio della Luna in Scorpione. La settimana si concluderà con l'ingresso della Luna in Sagittario previsto per questa domenica 7 gennaio. Inoltre, il 4 gennaio vedremo Marte entrare in Capricorno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. In questa settimana possono emergere alcune questioni difficili da affrontare. È importante lasciare da parte l'orgoglio ed evitare di chiudersi in se stessi, come talvolta può capitare; se necessario, chiedere aiuto alle persone valide che sono vicine a voi. Affrontando in questo modo le sfide, sarà possibile risolvere diversi problemi e recuperare un po' di serenità, un elemento sempre benvenuto.

Nel frattempo, l'amore potrebbe essere un po' altalenante: ci potrebbero essere momenti di avvicinamento e distacco. È un buon punto di partenza, anche se non sempre si riesce a realizzare tutto: apprezzate la bellezza della quotidianità, che non è sempre sinonimo di tristezza. Per i single, è importante evitare troppe lamentele e concentrarsi su ciò che gratifica invece che su ciò che manca.

Mantenendo un atteggiamento ottimista e paziente, sarà possibile evitare di allontanare involontariamente le persone. La calma favorirà un'energia positiva, permettendovi di adottare un pensiero positivo. Nel contesto lavorativo, sarà necessario modificare l'atteggiamento e il metodo di analisi per evitare eventuali problemi con i colleghi.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ lunedì 1°gennaio;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4;

★★★ venerdì 5 e domenica 7;

★★ sabato 6 gennaio.

♉ Toro: voto 8. Nelle previsioni zodiacali della prossima settimana si evidenzia il favorevole allineamento di Luna e Venere, entrambi a supporto del vostro stato d'animo. Affronterete il mattino di questo lunedì d'inizio settimana in uno stato di forma eccellente, mantenendo un umore brillante che vi accompagnerà fino alla sera di venerdì - sabato e domenica altro discorso... Sarete irresistibili persino sul luogo di lavoro. Nel vostro tempo libero pianificherete attività divertenti, sempre pronti ad ampliare i già numerosi interessi personali: avrete molteplici passioni che riguarderanno ogni aspetto della vita.

L'armoniosa influenza di Mercurio e Marte poi, di certo guiderà le future decisioni e vi consentirà di progredire rapidamente verso un periodo di grandi soddisfazioni. Nel campo dell'amore, se di recente i rapporti con una persona che consideravate solamente un amico/a fossero intensificati o resi più interessanti, questo potrebbe significare qualcosa di importante, non trovate?

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno lunedì 1°gennaio;

lunedì 1°gennaio; ★★★★★ martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 ;

★★★★ venerdì 5 gennaio;

★★★ sabato 6 gennaio;

★★ domenica 7 gennaio.

♊ Gemelli: voto 7. All'apertura della prima settimana di gennaio, l'oroscopo del vostro segno prevede un periodo piuttosto positivo.

Nel campo dell'amore, sin dal risveglio di lunedì vi immergerete in un'atmosfera piacevole, con il benessere che porterà a un buonumore diffuso, specialmente se siete in coppia. Potrebbe nascere in voi il desiderio di ravvivare la sensualità, colorando ogni piccolo pensiero con questa nuova energia. Anche se la settimana potrebbe non essere sempre estremamente fortunata, certamente trascorrerete giorni assai piacevoli con la persona amata. I single, vivendo situazioni variegate in questo inizio gennaio, potrebbero cambiare il loro modo di agire e pensare, diventando più sicuri di sé. In un momento astrale dinamico per i rapporti sociali e gli incontri, potreste trovare lo stimolo giusto per sperimentare nuove situazioni.

Non è esclusa la possibilità di fare scelte importanti e predire cambiamenti significativi per il futuro. Sul fronte lavorativo, sarete abbastanza produttivi, agendo con impegno e ottenendo risultati soddisfacenti.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno martedì 2 gennaio;

martedì 2 gennaio; ★★★★★ lunedì 1 e mercoledì 3;

★★★★ sabato 6 e domenica 7;

★★★ giovedì 4 gennaio;

★★ venerdì 5 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. Le previsioni zodiacali settimanali prospettano sette giornate decisive, per certi aspetti, caratterizzate da un leggero benessere fisico e mentale. Sarà importante vivere il momento senza eccessive aspettative dagli altri: questo approccio vi consentirà di trascorrere qualsiasi situazione in modo decisamente più serena.

Coloro che si troveranno ad affrontare il vostro particolare carattere avranno di fronte una persona migliore, più elastica: non è poco, vero? Per i single, potrebbe essere difficile votarsi alla flessibilità, soprattutto se siete poco inclini ad esserlo, quindi evitate di lamentarvi se otterrete risultati inferiori alle vostre aspettative. Con impegno, sarete in grado di comprendere dove potreste sbagliare (se sbagliate) e dove invece insistere per ottenere di più da una futura relazione. Tuttavia, cercate di non esigere troppo da questo periodo: come dice il saggio, "Chi si accontenta, gode!". Nel mondo lavorativo, se desiderate ottenere di più dal vostro impiego, sarà necessario adottare un approccio più energico.

Forse state rallentando un po'.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 4 gennaio;

giovedì 4 gennaio; ★★★★★ venerdì 5 e sabato 6;

★★★★ mercoledì 3 e domenica 7;

★★★ martedì 2 gennaio;

★★ lunedì 1 gennaio.

♌ Leone: voto 7. La prossima settimana si prospetta piuttosto favorevole su diversi fronti, offrendovi un grado di relax e soddisfazione sufficientemente apprezzabile, soprattutto a fine periodo. La Luna in Scorpione e poi in Sagittario, in evidenza nella parte terminale del periodo, conferirà una notevole impronta positiva alla bontà delle vostre azioni. Nel campo dell'amore, una situazione intrigante, forse nata casualmente, sembrerà fare un chiaro cenno di interesse a molti di voi nativi.

Le premesse sono tali da rendere la chiusura della giornata di sabato piena di emozioni intense. Per i single, potrebbe essere un momento di alti e bassi, con cambiamenti repentini nel panorama amoroso. Potreste mettere a dura prova una persona di vostra conoscenza su una questione importante... Per quanto riguarda il lavoro, se ci fosse in gioco una promozione e diversi concorrenti, è consigliabile non abbassare la guardia. Rimanete vigili e attenti alle opportunità che si presenteranno.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno sabato 6 gennaio;

sabato 6 gennaio; ★★★★★ venerdì 5 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1 e giovedì 4;

★★★ mercoledì 3 gennaio;

★★ martedì 2 gennaio.

♍ Vergine: voto 6. La settimana in esame si prospetta non male, anche se in alcune giornate vi sarà richiesta una soglia di attenzione superiore al solito.

Diciamo che sia la partenza che la chiusura sono state valutate assi positivamente, invece si prevede abbastanza impegnativo sia mercoledì che giovedì per molti di voi, nativi del segno Bilancia, almeno inizialmente. Abbiate fiducia in questa parte iniziale del nuovo anno perché qualcosa presto inizierà a muoversi in positivo. Sappiamo tutti molto bene che la speranza è l'ultima a spegnersi, quindi non mollate! In questo periodo state mettendo tutto voi stessi, sia nelle dinamiche familiari che in quelle amorose e lavorative. Presto vedrete i frutti del vostro impegno, e potrebbero superare le più rosee aspettative. È consigliabile dedicare un po' più di tempo alla vita privata in questa settimana: le persone a voi vicine apprezzeranno sicuramente i vostri gesti affettuosi e generosi.

Nonostante ci possa essere un clima un po' instabile mercoledì e giovedì, la settimana complessivamente si preannuncia positiva.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ lunedì 1 e sabato 6;

★★★★ martedì 2, venerdì 5 e domenica 7;

★★★ mercoledì 3 gennaio;

★★ giovedì 4 gennaio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.