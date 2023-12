L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 dicembre. Sotto controllo astrale vi è in questa sede la giornata iniziale della nuova settimana relativamente ai segni della seconda sestina: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali dell'11 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo dell'11 dicembre promette un periodo à la page. Riuscirete a essere alla moda, aggiornati e sempre al corrente di ciò che avviene intorno a voi. In amore le stelle porteranno allegria nella relazione, permettendovi di trascorrere del tempo divertente e malizioso con il vostro partner.

Non avrete paura di impegnarvi seriamente se necessario, sforzandovi di fare del vostro meglio per rimettere in carreggiata eventuali problematiche. Nel frattempo godetevi la vita in ogni modo possibile, mantenendo sempre la testa alta in ogni situazione. La presenza della Luna nel segno del Sagittario vi renderà ancora più determinati e sicuri di voi stessi: nessuno riuscirà a seminare dubbi o insicurezze in voi; sarete pronti a realizzare ogni vostro desiderio. Nel lavoro un rinnovamento nei piani alti della vostra azienda è già in arrivo. Non dovete preoccuparvi, tutto andrà bene. Ci saranno benefici nel futuro.

Scorpione: ★★★★. La giornata sarà caratterizzata da un'energia positiva, propizia per l'amore.

Potrebbero esserci momenti in cui sarà necessario prestare un po' più di attenzione alle dinamiche relazionali, ma nel complesso le stelle vi sorridono e vi permetteranno di vivere momenti di gioia con il partner. Sarete in grado di scherzare maliziosamente, senza timore di mettervi in gioco seriamente se la situazione lo richiede.

Grazie al prezioso contributo di amici affettuosi, sarete in grado di risolvere una questione critica che da tempo vi ha causato ansia e fastidi. Troverete finalmente la soluzione perfetta per chiudere questo capitolo e liberarvi da preoccupazioni passate. Nel campo lavorativo, mettete tutta la vostra concentrazione per ottenere risultati eccezionali.

Presto scoprirete di possedere un'energia straordinaria, che vi permetterà di affrontare le sfide con determinazione. Sfruttate al massimo questa energia positiva per raggiungere i vostri obiettivi professionali e superare ogni ostacolo che si presenterà lungo il cammino.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo dell'11 dicembre l'arrivo imminente della Luna nel vostro segno promette di portare nuove energie e emozioni nella vostra vita. In amore, la sintonia con la persona amata sarà il risultato del vostro senso di adattabilità e della comprensione reciproca. Siate pronti a lasciare spazio alla voglia di libertà, poiché ciò vi permetterà di godervi appieno i frutti del vostro comportamento intelligente.

All'interno della relazione, troverete sempre momenti di relax e serenità. La combinazione della Luna e Venere sta gradualmente trasformando un'amicizia in una storia d'amore magica. Finalmente avete incontrato una persona con cui vi sentirete completamente in sintonia, e potrete confidare i vostri segreti più intimi. Questo nuovo legame vi porterà gioia e felicità. Nel campo lavorativo, questo periodo favorevole sarà un momento magico per coloro che stanno iniziando una nuova attività, soprattutto per coloro che si sono recentemente sentiti bloccati.

Oroscopo e stelle dell'11 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La settimana che si avvicina e sarà caratterizzata da buone influenze stellari, soprattutto nel campo pratico.

Affronterete la quotidianità con entusiasmo e un equilibrio discreto. Questo vi permetterà di esprimervi al meglio e di gestire le vostre energie in modo efficace. Ricordate però di prestare attenzione a tutto e a tutti, dimostrando efficienza e pazienza. Non esitate a promuovere nuovi progetti senza esitazioni. Nel campo dell'amore, seguirete le onde nostalgiche dei sensuali ricordi. Tuttavia è importante ricordare che il passato è passato e non può più influenzare il presente. Se siete single, mostrerete con fermezza i vostri sentimenti e manterrete il contatto con persone con cui avete avuto un buon feeling fin dall'inizio. Siate pronti a sfruttare al massimo le opportunità che questa settimana vi offrirà.

Continuate a coltivare un atteggiamento positivo e fiducioso, poiché ciò vi guiderà verso il successo.

Acquario: ★★. In arrivo un periodo di crisi generica; diciamo una parentesi poco positiva con relativa giornata "no". In effetti potrebbe essere proprio così. In amore, stelle antipatiche freneranno un po' la naturale espressione dei vostri sentimenti. L'ansia di fare o dire qualcosa di sbagliato o di sgradito al partner vi bloccherà. Cercate di eliminare le paure più irrazionali e lasciatevi andare all'amore: chi avete accanto vi ama alla follia e non smetterà mai di farvelo notare. L'opposizione di alcuni pianeti però in qualche momento potrebbe spingervi a fare un riesame di voi stessi, portandovi a rivalutare alcune vostre priorità, soprattutto in campo affettivo.

Un problema di natura familiare potrebbe occupare i vostri pensieri, impedendo di rilassarvi a dovere. Nel lavoro la strada in questo momento potrebbe essere ripida e sdrucciolevole ma, alla fine del percorso, troverete ad attendervi la serenità che meritate.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 11 dicembre vi vede tra i segni favoriti in amore. Il settore sentimentale infatti si prospetta molto positivo. Per coloro che sono in coppia questo sarà un momento rinascita, grazie alla favorevole combinazione di pianeti amichevoli. Le nuove relazioni appena iniziate avranno l'opportunità di crescere, mentre le storie di lunga data godranno di una fase di gioiosa complicità. Riscoprirete il piacere di essere in sintonia, vivendo un periodo di serenità affettiva.

La presenza della Luna in Sagittario porterà grandi dimostrazioni di stima in tutti gli ambiti della vostra vita. Le vostre opinioni e consigli saranno richiesti da chiunque si trovi in difficoltà, diventando un vero punto di riferimento. Nel campo lavorativo, potreste fare delle scoperte importanti. Ciò vi permetterà di realizzare un progetto iniziato tempo fa. Siate pronti a mettere in pratica le vostre idee.