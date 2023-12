Si conclude ufficialmente la settimana per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi di seguito le previsioni e l'oroscopo del 10 dicembre 2023 con le indicazioni astrologiche e le novità che arriveranno questa domenica sia in amore che nel lavoro.

Le predizioni astrologiche quotidiane

Ariete: in amore inizia il periodo migliore di questo mese, potreste chiudere l'anno in grande stile. Nel lavoro i troppi impegni adesso potrebbero aumentare la tensione, per questo non tralasciate i rapporti con gli altri.

Toro: per i sentimenti situazione migliore per superare delle polemiche, ma Venere vi permette di migliorare i rapporti.

Nel lavoro alcuni pianeti in opposizione potrebbero essere per voi motivo di stanchezza e fatica.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che porta qualche dubbio, state attenti alle parole. Nel lavoro possibili preoccupazioni, ma presto tutto i nodi arriveranno al pettine.

Cancro: in amore è il momento migliore per le coppie nate da poco, qualcuno può scoprire che un'amicizia vale qualcosa in più. A livello lavorativo potreste essere raggiunti da intuizioni speciali.

Leone: a livello sentimentale è una giornata da prendere con le pinze nella vita di coppia, qualcosa potrebbe essere contro di voi. Nel lavoro diversi pianeti in aspetto dissonante possono portare dubbi o addirittura la voglia di buttare tutto all'aria.

Vergine: in amore è una giornata piena di cose da fare, ma comunque migliorerete le relazioni. Nel lavoro questa è una fase migliore per i vostri progetti, in particolare siete favoriti.

Bilancia in amore è probabile che arrivino dei nuovi obiettivi, fate attenzione però se avete a che fare con una persona dell'Ariete. Nel lavoro potrete prendere qualche decisione importante.

Scorpione: per i sentimenti - con diversi pianeti nel segno - arrivano delle emozioni sincere e una nuova positività, sfruttata la giornata per vivere tutto al meglio. Nel lavoro c'è molto da fare, potrete recuperare anche dal punto di vista economico.

Sagittario: a livello amoroso Venere nel segno porta qualcosa in più del solito, ci sono però delle idee da dover chiarire.

Nel lavoro arrivano delle notizie importanti in questa fase.

Capricorno: a livello sentimentale è una giornata interessante con diversi pianeti favorevoli, per questo motivo chi dovrà fare una scelta ora sarà favorito. Nel lavoro potrete ottenere dei grandi vantaggi a breve.

Acquario: per i sentimenti è una giornata che comporta piccoli fastidi da risolvere, forse non siete sicuri di quello che provate. Nel lavoro valutate bene su quello che dovete portare avanti nel corso le prossime settimane.

Pesci: in amore se una persona ricambia i vostri sentimenti potreste avvicinarvi, se c'è una scelta da fare dovete agite adesso. Nel lavoro le stelle ora aiutano a prendere delle decisioni, che comunque non devono essere azzardate.