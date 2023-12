L'oroscopo per la settimana che va dall'11 al 17 dicembre 2023 relativamente all'amore annuncia la presenza del Sole e di Marte nella costellazione del Sagittario. Saturno sarà presente nei gradi dei Pesci, intanto Mercurio sarà in Capricorno, mentre Venere sarà nella costellazione dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana relativamente all'amore con la relativa classifica.

L'oroscopo settimanale, segno per segno: atmosfera ottimale per Cancro e Scorpione

1° Scorpione: sentirete una forte sensazione di rinascita collegata alla vostra storia d'amore.

La settimana si aprirà con delle sorprese emozionanti che rafforzeranno il legame con il partner, mentre nel corso della settimana il focus si estenderà anche alla famiglia, con delle iniziative originali. Il weekend sarà dedicato al divertimento.

2° Cancro: l'atmosfera in amore si farà sempre più carica di romanticismo e di tanti progetti per il futuro. Il partner e la famiglia saranno al vostro fianco per accrescere il vostro senso di responsabilità. Ci saranno delle novità che potrebbero rendervi felici.

3° Pesci: si risveglieranno dei sentimenti che sembravano sopiti nelle settimane precedenti, fatti di condivisione con la persona amata ma anche di grande interesse per le amicizie. Fare delle conoscenze ora sarà sempre più semplice e allo stesso tempo spontaneo.

Nella seconda parte della settimana si verificheranno dei giri di vite per l'ambito familiare.

4° Sagittario: scoprirete qualche novità che potrebbe inevitabilmente farvi piacere, soprattutto se concernono il legame che vi unisce alla persona amata. Avrete delle forti evoluzioni sul piano concreto della vostra storia d'amore.

Di conseguenza anche l'umore può migliorare se recentemente si è notevolmente abbassato.

Ariete dedito alla famiglia

5° Ariete: avvertirete una dedizione particolare nei confronti della famiglia di origine. Finalmente avrete anche modo di aprirvi di più agli altri e trovare dei confronti sempre più costruttivi. Grazie alla vostra capacità di comprensione, con il partner riuscirete a trovare la soluzione a qualche controversia che vi ha lasciati in sospeso.

6° Leone: la dinamica di coppia sarà molto avventurosa e vivace, è possibile qualche strappo alla regola che avete desiderato a lungo. In ambito domestico e familiare svilupperete una forte creatività che potrebbe portarvi a un ambiente molto più armonico e privo di conflitti. Dare per voi al momento sarà molto più importante che ricevere.

7° Acquario: la fortuna in amore sarà protagonista in questa settimana di dicembre. Nei rapporti subentrerà uno stato di grazia che potrebbe spingervi a fare sempre più conoscenze. Avrete una fortissima autostima che nel corso della settimana vi renderà anche molto più forti per affrontare eventuali delusioni.

8° Capricorno: qualche consiglio vi darà lo slancio che vi serve per poter conversare e fare qualche amicizia.

Con il partner non sempre ci sarà quel forte affiatamento che state cercando, ma allo stesso tempo non avvertirete nessun senso di insoddisfazione al riguardo. Vi concentrerete moltissimo sulla famiglia e sugli affetti più stretti, secondo l'oroscopo. Forse ci saranno delle nostalgie.

Diverbi per Gemelli

9° Bilancia: il sentore di un allontanamento con il partner potrebbe farsi sempre più vivido. Non sempre riuscirete a trovare dei punti di accordo con la famiglia. Per fortuna potrete contare ciecamente sugli amici. Avrete qualche ricordo che vi scalderà il cuore.

10° Toro: ci saranno delle situazioni di stallo sul piano amoroso, non sono all' orizzonte delle novità rilevanti. In amicizia invece potreste avere degli alti e bassi che influiranno su qualche decisione della seconda parte della settimana.

11° Vergine: sarete molto introversi e allo stesso tempo poco propensi a instaurare nuove amicizie. In amore probabilmente avrete a che fare con delle rotture più o meno definitive. Fare qualcosa da soli vi aiuterà a ripristinare al meglio la vostra autostima. Non ci saranno novità in famiglia.

12° Gemelli: non avrete un atteggiamento molto espansivo sul piano amoroso. Anzi sarete alquanto scostanti e molto remissivi, taciturni e anche piuttosto nervosi. Avrete delle rivalutazioni importanti riguardo al vostro futuro in amore. Nella seconda metà della settimana la tranquillità in famiglia potrebbe essere ostacolata da qualche diverbio di troppo.