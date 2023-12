L'oroscopo della giornata di giovedì 7 dicembre prevede una Bilancia carica, forte di un cielo equilibrato e soddisfacente sia in amore che al lavoro, mentre Gemelli sarà alla ricerca di stabilità. Cancro sarà più trasparente in amore, mentre Acquario potrebbe essere un po’ troppo critico nei confronti del partner.

Oroscopo 7 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: la parte sentimentale non sarà così in risalto in questo periodo a causa della Luna in opposizione. Siete in una fase di recupero del vostro rapporto, per cui dovrete essere più comprensivi e attenti ai desideri del partner.

In campo professionale Mercurio potrebbe darvi qualche noia. Marte sarà favorevole, ma non siate avventati in quel che fate. Voto - 6️⃣

Toro: con Venere in opposizione dal segno dello Scorpione faticherete a vedere la vostra relazione di coppia dal un punto di vista positivo. Con il partner non ci sarà una splendida intesa e sarà necessario fare qualcosa per recuperare terreno. Nel lavoro Mercurio terrà alta la vostra concentrazione, mentre Giove in congiunzione vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale piacevole grazie alla Luna in trigono, che metterà in risalto il rapporto con il partner. Sarà dunque il momento giusto per cercare un po’ di stabilità.

In campo professionale Marte potrebbe stancarvi un po’, ma non per questo non smetterete di inseguire i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi permetterà di vivere una relazione di coppia più trasparente. Questo giovedì si rivelerà abbastanza sereno con il partner. Sappiate che non sarà necessario eccedere sotto alcuni aspetti.

In ambito lavorativo Mercurio potrebbe rallentarvi. Attenzione alle scelte che potreste fare per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: Luna in buon aspetto. Il rapporto con il partner si rivelerà più tranquillo, ma con Venere in quadratura non aspettatevi dolci effusioni. Sul fronte professionale il cammino lungo il successo sarà un po’ tortuoso, non arrendetevi.

Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo cielo. Sul fronte amoroso potrete contare su Venere in sestile per vivere una relazione affiatata. Anche voi single sarete in grado di dimostrare al meglio i vostri sentimenti. In campo professionale Mercurio in trigono vi aiuterà a seguire una precisa tabella di marcia per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: una splendida Luna in congiunzione vi accompagnerà verso un giovedì di dicembre positivo in ambito sentimentale. Sarete dell'umore giusto per dare vita a momenti davvero incantevoli con la vostra fiamma. Sul fronte professionale sarete carichi per i vostri progetti, sfruttando ogni risorsa a vostra disposizione per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: ottimo cielo.

Con il partner ci sarà una bella Venere a regolare il vostro rapporto, con momenti di romanticismo alternati ad altri di crescita. Sul fronte professionale potrete contare su stelle come Mercurio e Saturno per fare bella figura e ottenere buoni risultati con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà un giovedì equilibrato. In amore la Luna in sestile porterà maturità e un pizzico di romanticismo con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale Marte in congiunzione vi renderà particolarmente attivi e sarete in grado di fare anche più del dovuto. Cercate comunque di preservare una certa qualità in quel che fate. Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia faticherete un po’ a esprimere i vostri sentimenti nei confronti del partner.

Il vostro modo di fare non sempre sarà apprezzato, ma sappiate che questo periodo non durerà a lungo. Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre sul pezzo grazie a Mercurio, sempre con l'idea giusta per portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi vede un po’ troppo critici nei confronti del partner. Il vostro rapporto non attraverserà un periodo roseo e sarà necessario fare qualcosa per recuperare terreno. Sul fronte professionale ve la caverete abbastanza bene, anche se farete un po’ fatica a eccellere nel vostro campo. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di giovedì che vede Venere in buon aspetto. Sarà un bel periodo per condividere i vostri pensieri ed emozioni verso la persona che amate. Sul fronte professionale potrete contare su delle buone stelle per gestire in modo impeccabile le vostre mansioni. Voto - 8️⃣