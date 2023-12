Le previsioni dell'oroscopo del 2 gennaio 2024 esortano i Gemelli a mostrarsi un po' più creativi soprattutto dal punto di vista professionale. Per il Toro si preannuncia un buon momento per quanto riguarda la sfera economica. La Vergine sarà piuttosto stanca, mentre lo Scorpione sarà molto preciso. Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti con la relativa classifica.

L'oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: in questo periodo è necessario mostrarsi un po' più creativi e partecipativi. Ci sono delle novità in arrivo in ambito lavorativo, ma dovete essere un po' più concentrati.

11° Vergine: i nati sotto questo segno cominceranno un po' a rilento il nuovo anno a causa della stanchezza. Tuttavia non bisogna temere, in quanto presto ci sarà una bella ripresa.

10° Leone: siete un po' tesi per alcune faccende private che, soprattutto ultimamente, vi stanno dando un po' di pensieri. Cercate di essere determinati in tutto ciò che fate.

9° Scorpione: nel lavoro siete molto attenti e precisi. A ogni modo, cercate di ritagliarvi anche un po' di tempo da trascorrere insieme alle persone a cui tenete di più.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: l'amicizia per voi ha un valore inestimabile, tuttavia nel momento in cui venite delusi difficilmente riuscite a fare la pace e a far tornare le cose esattamente com'erano prima.

7° Cancro: sorprendete la persona che amate. Le previsioni dell'Oroscopo vi esortano ad essere audaci per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro, invece, fate bene a essere cauti.

6° Pesci: negli ultimi giorni siete stati un po' scombussolati a causa di tante cose che avete dovuto gestire. In ogni caso, questo è il momento per fermarsi un attimo e ricaricare le batterie.

5° Bilancia: cercate di essere un po' più determinati in ambito professionale. Solamente chi lotterà fermamente riuscirà a venire a capo di certe situazioni. Non lasciatevi tediare dalla noia.

I segni più fortunati del 2 gennaio

4° in classifica Toro: le stelle vi esortano a essere lungimiranti. Buon momento sul fronte economico.

Sono favoriti gli investimenti, quindi, cercate di tenere gli occhi ben aperti.

3° Sagittario: siate attenti e premurosi nei confronti delle persone a cui tenete. Nel lavoro stanno per aprirsi nuovi orizzonti, quindi, cercate di essere pronti a gettarvi in nuove esperienze.

2° Acquario: le stelle vi esortano a essere un po' più attenti in amore. Questo è un bel periodo, pertanto, non sarebbe sensato permettere di rovinarlo a causa di cose futili.

1° Ariete: è un buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Soprattutto in amore è necessario aprire gli occhi e gettarsi verso nuovi orizzonti. Dal punto di vista professionale dovete osare.